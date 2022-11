Da li svaka škola treba da ima policajca? Sagovornici Pinka UPOZORAVAJU: Najstrašnije je što dilera ima i među učenicima

Bezbednost dece je prioritet rada policije, u skladu sa bezbednosnom procenom koja se radi pre početka svake školske godine određuje se u kojim školama će dežurati školski policajci. Nezavisno od školskih policajaca, patrole u uniformi i policajci u civilu stalno pokrivaju zone škole i rade preventivno i represivno u cilju zaštite dece. U Borbi protiv narkomanije policija je na Zvezdari i drugim delovima Beograda u prethodnom periodu u dvorištima nekoliko predškolsih ustanova, osnovnih i srednjih škola zaplenila drogu i uhapsila dilere.

Direktorka OŠ "Dragojlo Dudić" koja se nalazi u opštini Zvezdara Danijela Pavić rekla je u emisiji Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić da problem sa drogom u školama nije problem samo njene škole već da je to problem svih škola u Srbiji.

- Problem nije nov, on datira iz perioda kada sam ja počela da radim od pre 20 i više godina. Kada sam bila u nastavi uglavnom se sve dešavalo van školskog dvorišta, međutim poslednjih godina dilere viđamo u krugu školskog dvorišta, na brdu iza škole, nebitno koje je u koje doba dana, non stop su tu - kaže direktorka i dodaje:

- Ja sam se odvažila više puta sam istrčavala iz škole, nisam razmišljala kakve posledice mogu da me snađu, pokušavala sam da ih oteram, uspevala sam, međutim kamere koje pokrivaju školu, ima ih preko 30, postavljene su tako da mi ne možemo da pokrijemo čitav krug oko škole gde se nalazi gusto rastinje, i gde oni imaju pogodnu teritoriju za dilovanje - rekla je direktorka.

Ona kaže da su se obraćali policijskoj stanici Zvezdara, i da su oni na svaki poziv reagovali , međutim kada oni dođu dileri pobegnu.

Nikola Vukašinović, predsednik Saveta roditelja reko je da su roditelji zabrinuti za decu i da su im ona glavni prioritet.

- Mi smo i ranije ukazivalni na probleme koje imamo, kao što su na primer osvetljenje, i evo sve je rešeno, ostale su nam neke kamere za kontrolu brzine, znači moramo da postavimo decu na prvom mestu - rekao je Vukašinović.

Aleksandar Ilić, predsednik Školskog odbora pokušao je da odgovori na pitanje odakle dilerima hrabrosti da dođu u škole i prodaju deci drogu? Prema njegovim rečima škole su pogodno tlo, tu su decaa, policija manje dolazi tu, a mogu lako da se sakriju iza škole jer tu šuma i mogu lako da pobegnu.

Direktorka OŠ "Dragojlo Dudić" Danijela Pavić kaže da se obraćala za pomoć policije kao i njenji predhodnici, ali uvek su dobijali isti odgovor da kapaciteta nema.

- Ako kapaciteta nema, onda treba da radimo na tome da ih stvorimo. Kapaciteta mora da bude, najstrašnije od svega je što su dileri u dvorištu deca. Dilerima to odgovara, deca između 14 i 18 godina nisu krivično odgovorna, kod njih kada se zatekne određena količina narkotika oni neće dobiti robije onoliko koliko je zakonom predviđeno, ono može da dobije je pojačan nadzor roditelja ali to uglavnom ne urodi plodom - rekla je ona.

Privatni detektiv Braca Zdravković smatra da svaka škola pored policajca treba da ima i jednog operativca.

- Ja živim pored jedne škole na Vračaru i svakog dana od kada je počela školska godina primećujem redovno patrole policije koje tu dolaze i prisutne su svakog dana. Međutim, bitan je školski operativac. Šta znači školski operativac, MUP bi trebao da preduzme i jednu ozbiljniju akciju zaštite škola od trgovine narkotika, tako što će, recimo, da zaposli "Peru ložača". Pozove direktorku i kaže mora "Pera ložač" da počne da radi od ove godine. Znači to radi predsednik opštine, Pera je nabolji ložač u Srbiji i mora da radi u vašoj školi, a u stvari je Pera najbolji operativac MUP-a - objašnjava Zdravković i dodaje da je bitno da se iz centra problema dobijaju informacije tamo gde treba, a ne da nastavnik ili direktor rizikuje svoju bezbednost.

Zdravković: Glavna problematika je kako se regrutuju ti klinci

Privatni dektektiv Zdravković pokušao je da objasni i kako se regrutuju deca koja prodaju a li i koriste drogu.

- To je kao u sportu, oni imaju svoje skaute, svoje menadžere, koji prate takozvane gasere. Gaseri su obično dečaci koji se najbolje oblače u školi na račun narko grupe za koja rasturaju drogu. To su najlepši momci. Oni su idoli ostalim dečacima i mašta su svim devojčicama u školi - kaže Zdravković i dodaje:

- Gaser javno počinje da upotrebljava paf, to je nova moda iz Skadinavije koja je 10 puta jača od duvana, i to je uvod za snus, isto duvan ali koji se stavlja ispod desni i ima efekat kao heroin, ali nije droga i ne goni se po službenoj dužnosti. To su omamlljujuća sredstva koja decu uvode u sledeću temu da počnu da koriste marihuanu, odnosno skank na tim takozvanim blejkama - objašnjava Zdravković.

Prema njegovim rečima gaser vodi svoje stado, on je ovan predvodnik, vodi te lepe devojčice i te lepe dečake na blejke odnosno žurke, a u stvari on je ovan predvodnik koga kontrolišu vukovi, odnosno narko dileri, objašnjava on i dodaje da gaseri dobijaju besplatno drogu.

Kako je rekao ova njegova priča odnosi se na osnovne škole.

- Školski policajci koji su sada u školama obično su penzionisani policajci koji više nisu ni sposobni da obavljaju taj posao, tu nam trebaju aktivni policajaci i kao što sam rekao operativnci koji rade, da li kao čistači, električari, ložači ili možda profesori, to nije ni bitno, bitno je da se problematika javlja iz centra odakle potiče - navodi on.

Zdravković je naveo primer hapšenja grupe dilera u Zaječaru, gde je najstariji diler imao 14 godina.

- Oni nisu dilovali samo marihuanu nego i heroin u zaječarskoj školi, uhapšeno ih je osam. I šta će se desiti dobiće ukore, treba da se menja i zakonodavstvo - kaže Zdravković.

Ana Goc predsednik Opštinskog saveta roditelja kaže da je problem sa dilovanjem droge u školama postojao i kada je on išla u školu.

- To se dešavalo kad sam ja išla u školu ali nije toliko bilo zastupljeno kao što je sada, i mislim da će sve više i više da se dešava - kaže ona i dodaje da smo mi tu da to sprečimo prvenstvneo kao roditelji.