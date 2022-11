KAKO SINGL ŽENA IZ SRBIJE MOŽE DO POTOMSTVA? Zašto spermu uvozimo iz inostranstva, šta je prepreka da naši muškarci budu donori

Nije zanemarljiv broj onih žena u Srbiji koje, iako su singl, odnosno same u smislu da nemaju partera, razmišlaju o tome da se ipak ostvare kao majke. Sada za to postoji šansa, ali trenutno isključivo doniranom spermom iz inostrastva. Zašto je to tako i zašto naši muškarci ne žele da doniraju svoje reproduktinve ćelije?

Žene do 45. godine koje nemaju partnera, a žele da se ostvare kao majke, od 10. decembra moći će da obave vantelesnu oplodnju (VTO) sa doniranim reproduktivnim ćelijama uvezenim iz inostranstva. Do sada, da bi to učinile odlazile su u inostranstvo, najčešće u Grčku, Severnu Makedoniju i Češku, i tamo obaviljali kompletan postupak VTO, što je iznosilo oko 6.000 do 8.000 evra, često i više.

Međutim, sada će sve biti lakše i jednostavnije, ali jedno pitanje ipak ostaje - zašto spermu moramo da uvozimo?

Na pitanje zašto uvozimo reproduktivne ćelije, odgovor je da u našoj zemlji nije bilo zainteresovanih za doniranje reproduktivnih ćelija!

Iako imamo banku još od 2019. godine zainteresovanih donora nije bilo uopšte, pa je država morala da reaguje, te je Ministarstvo zdravlja pre nekoliko meseci našlo rešenje, kada je početkom avgusta potpisan ugovor sa bankom iz Španije. Istovremeno vođeni su razgovori i sa još jednom bankom iz Španije, ali i iz Danske.

Tadašnji državni sekretar u Ministarstvu zdravlja doc. dr Predrag Sazdanović u razgovoru za naš list tada je objasnio da je nakon višemesečnih pregovora, potpisan i finalni ugovor što je obradovalo sve koji bi se na ovaj način ostvarili kao roditelji, bilo da žele da plate ili imaju uslove da to obave o trošku države.

- Na ovaj način, parovi koji su išli u inostranstvo, ne moraju više - rekao je tada dr Sazdanović.

Novac bi motivisao donore?

Razlog zašto nema zainteresovanih u našoj zemlji je možda novčana nadoknada. Ipak, iako svako ne može biti donor i za to je potrebna detaljna zdravstvena kontrola, mnogi bi možda na ovaj način bili motivisaniji.

Prema nezvaničnim podacima, u zavisnosti od zemlje donorima spermatozoida, plaća se od 250 do 450 evra, dok za doniranje jajne ćelije plaća se od 800 do 1.500 evra po ciklusu.

"Sa patnerom nisam uspela, sada sam sama pa ću pokušati ovako"

Milena S. (42) iz Beograda, u razgovoru za „Blic“ kaže da je već planirala da ovaj postupak obavi u klinici u Severnoj Makedoniji, ali da će sačekati da to ipak sprovede u Srbiji.

- Dok sam bila u vezi pokušavala sam sa partnerom, ali nismo uspeli da dobijemo dete. Sada sam sama i ova vest me je obradovala. Razmišljala sam o Severnoj Makedoniji, da to obavim tamo, čak sam imala i konsultacije, ali kada sam pre nekoliko meseci čula da će biti dostupno kod nas, odlučila sam da sačekam. Probaću i boriću se, pa makar i sama - kaže Milena.

Iz Udrženja Šansa za roditeljstvo pozdravili su ovu odluku, a od decembra će sve ovo zaživeti i u praksi.

- Ovo je velika vest i kao neko ko je u stalnoj komunikaciji sa parovima koji nemaju svoj reproduktivni materijal i kojima je jedina šansa za potomstvo donacija, a jedini način da to ostvare do sada je bio odlazak u inostranstvo, zaista nas jako raduje dostupnost ove procedure u našoj zemlji. Procedura donacije je jako skupa, a podrška u finansiranju od strane države svakako će mnogo značiti – istakli su u Udruženju.

Kako će sve funkcionisati i ko može o trošku države

Pravo na ovaj postupak o trošku države imaće sve žene do 45 godina i to u sledećim situacijama: one koje imaju partnera ali ne mogu iz svojih jajnih ćelija da postanu majke; one koje imaju partera do 45 godina, ali čiji partner ne može da ima decu, tačnije ima dijagnozu azospermije; kao i žene do 45 godina koje nemaju partnera, a žele da se ostvare kao majke.

Kako bi se olakšala procedura, preko e-Uprave biće pokrenuta aplikacija koja je uvezala sve institucije – od referentne banke, za sada imamo jednu referentnu banku u Kliničkom centru Srbije, a do kraja godine biće uvrštena i referentna banka u Narodnom frontu i sve privatne laboratorije koje ispunjavaju stručne kriterijume.

Podsetimo, od 2019. godine, žene bez partnera koje žele da postanu roditelji takođe mogu o trošku države da obave VTO, ali budući da nemaju partnera, one mogu biti uvoznici spermatozoida.

Takođe, Vlada Republike Srbije usvojila je na nedavnoj sednici izmenjenu Uredbu o planu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2022. godinu, kojom će biti omogućena vantelesna oplodnja ženama starosti do 45 godina, umesto do 43, kao što je bilo do sada.

