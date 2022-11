Marko presekao stablo hrasta, na panju mu se UKAZALA BALERINA: Figura jasna kao da ju je neko crtao rukom

Drvoseče širom Srbije presecajući debela stabla, na panjevima su zaticali jasno oslikane motive, kao da ih je neko crtao rukom i olovkom. Retkima se na panju ukazuje krst i to se smatra Božijim znakom. Dešava se da na trupcu bude ocrtan leptir, na zlatarskim selima viđena je violina, a sada su drvoseče iz sela Rudovci kod Aranđelovca kad su na pola presekli stablo hrasta ugledali - balerinu.

- Kada smo drvo oborili i počeli da ga kratimo na manje komade da bi lakše odneli do prikolice, primetio sam da ima neku šaru na donjem delu stabla. Kada sam se bolje zagledao primetio sam da je to balerina, toliko pravilno oslikana na panju kao da je neko crtao. Viđao sam do sada razne detalje na stablima, leptira, krst ali ovako nešto do sada video nisam - kaže za RINU Marko Marković iz Rudovaca.

Stručnjaci objašnjavaju da su godovi uvek koncentrični krugovi, na taj način stablo raste i deblja se. Za pojave, kada se javi drugačiji oblik i crteži poput ovog kod Aranđelovca, ne postoje jasna objašnjenja, pretpostavlja se da je možda drvo imalo neku anomaliju pri razvoju.

- Ko se stalno bavi ovim poslom i radi oko drva svašta može da vidi u prirodi. Neobične šare pa panju, ogromna stabla, krst, Bogorodica, nedavno sam čuo da je potekla voda iz stabla dok su ljudi sekli. Priroda ima svoju lepotu, neke znakove koji su nama neobični i nesvakidašnji ali zasigurno uvek su sa nekom porukom - zaključio je Marko.

