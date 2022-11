Otkriveno odakle je došao PANTER koji je izazvao paniku u Srbiji: Zver je na slobodi već godinu dana i predstavlja SMRTONOSNU PRETNJU

Ključno je ne prilaziti odbegloj životinji!

Pojedini mađarski portali i mediji su u decembru 2021. godine i januaru 2022. godine pisali o nestanku divlje životinje i to baš crnog pantera. Upravo životinja te vrste uočena je više puta u okolini Apatina, a građani su upozoreni da se drže podalje od zveri.

Već nekoliko dana traje potera za životinjom na širem području oko grada Apatina i Banje Junaković. U poteru su uključeni brojni akteri, a upotrebljeni su i dronovi sa termovizijskim kamerama.

Da li je baš to taj isti crni panter o kojem su pisali pre skoro godinu dana mađarski mediji?

- Jedini razlog zašto se nismo nasmrt uplašili je taj što smo uzeli snimak iz našeg automobila - rekla je žena koja je još u januaru snimila crnog pantera, za kojim se tragalo mesec dana pre toga i koji je već proputovao nekoliko okruga, preneo je mađarski portal "Origo". Kako je medij pisao, životinja je tada viđena u šumi nedaleko od puta u Solnoku.

- Verovatno ne vidi ljude kao hranu, ali ipak može da napadne ako se oseća ugroženo. Pošto može da teži više od stotinu kilograma, može izazvati rane opasne po život ili čak smrtonosne. Upravo zbog toga je, smatraju stručnjaci, najvažnije da se životinji, koja je do sada sigurno živela pored ljudi koji su je hranili, ne prilazi - piše "Origo".

Prema pisanju lista, divlja životinja se prvi put pojavila u mestu Kiškunhalašu gde je njena pojava uznemirila ljude. Posle toga, panter je otišao u susedni okrug, a o tome je čak napravljen i video snimak. Snimak opasne životinje napravila je Žuža Fatiola, koja je rekla da to nikako ne može biti kućna mačka.

- Vozili smo se kući iz kupovine u blizini Solnoka kada smo primetili veliku, crnu životinju u šumovitoj oblasti. Bio je relativno daleko, oko 100-200 metara od nas, ali je ipak bilo primetno da nije reč o dobro građenoj kućnoj mački - rekla je Žuža.

Kako kaže, ona i njena porodica bili su bezbedni, a snimak su napravili iz automobila i dodaje da se nisu preplašili nasmrt.

- Pošto smo sedeli u kolima, ne bih rekla da smo se uplašili, već smo bili iznenađeni i pitali se šta tako velika životinja radi ovde. Nakon što smo napravili izveštaj, tek su shvatili da bi životinja mogla biti panter kojeg su nedeljama tražili. Kada sam razmišljala o tome, bila sam šokirana. Verovatno, da sam ga srela licem u lice, i mene bi to šokiralo - rekla je Žuža.

Kako je tada rečeno, velika mačka je verovatno tražila hranu i mogla je biti čak i u blizini farmi živine.

- Tamo gde smo je videli, to je bila oblast van grada, ali u blizini je bila farma. Inače, otisci stopala koji ukazuju na veliku mačku viđeni su i na lokalnoj farmi živine u Novoj Saksoniji, koje sada istražuju stručnjaci.

Kako kaže, jasno se može razlikovati kućna mačka od velike mačke, a ovo svakako nije bilo prvo. Po svom rastu, to je džinovska životinja, mnogo veća od njenog psa teškog 60 kilograma.

- Pošto imamo mačke i posebno velikog psa od oko 60 kilograma, imamo osnovu za poređenje. Ova životinja je bila čak mnogo veća od našeg psa, njena repna struktura je bila drugačija, bila je mnogo duža i punija. Njegovi pokreti su takođe bili potpuno drugačiji od pokreta psa ili domaće mačke, uprkos velikom rastu, delovao je posebno graciozno. Njegovi otisci su takođe pokazivali upadljivu razliku, pošto je, dok je hodao postavljao noge jednu ispred druge, u nizu, što je posebno karakteristično za velike mačke. Sedeći u autu, snimili smo životinju i obavestili policiju. Snimak smo poslali samo da potkrepimo ono što su oni videli, nismo želeli da pravimo paniku - rekla je Žuža.

Najvažnije činjenice o crnom panteru:

- Predator

- Hrani se životinjama veličine pasa, mačaka i koza

- Vodi u osnovi skriveni način života

- Nepredvidiv je

- Moguće da je živeo među ljudima u zatočeništvu

- U stanju da pokrije veliku teritoriju

- Životinju su verovatno uzgajali ljudi - rekao je lovac Zoltan Bot za "Origo". Kako je rekao ovaj stručnjak za divlje životinje, jako je važno da se kontaktiraju hitne službe ukoliko ljudi uoče ovu životinju, kako bi što pre otišli na mesto i uhvatili zver. On smatra da životinja nije navikla na evropsku klimu i da može da ugine lutajući.

- Životinja je verovatno živela u ljudskom okruženju još od vremena kada je bila mladunče, smatram gotovo nemogućim da je iz svog prirodnog staništa otišla pravo u Mađarsku. Ako je gladna, verovatno će loviti pacove ili živinu. Drugim rečima, on ih doživljava kao hranu - rekao je tada Zoltan.

Lovac je dodao i da nije isključeno da će divlja životinja napasti i ljude.

- Ovo može da se desi ako se osećate sateranim u ćošak. U ovom slučaju birate kontranapad da biste se zaštitili. Dakle, ako neko vidi životinju, ispravna reakcija nije da paničite, već da što pre pozovete broj za hitne slučajeve i prijavite da mogu da obaveste lokalne stručnjake za zaštitu životinja, nadležni nacionalni park, koji mogu da ih identifikuju na osnovu otisaka stopala - rekao je Zoltan.

Zoltan Hanga, portparol Glavnog zoološkog vrta i botaničke bašte, takođe je rekao da, iako panter verovatno ne vidi ljude kao hranu, ipak je moguće da ih napadne, a onda bi taj napad mogao biti čak i fatalan.

- Ako je u pitanju pravi panter, šanse da ga sretnete u centru grada ili na bilo kom prometnijem mestu su skoro ravne nuli. Međutim, to se može desiti u udaljenom, šumskom području. Važno je znati da verovatno nije pobegao iz svog pravog staništa u Mađarsku, nego su ga ljudi usvojili, odgajali, hranili, brinuli o njemu, a on je mogao da pobegne od njih. Stoga, verovatno nije navikla na lov kao na stil života, a na ljude ne gleda kao na hranu. Dakle, on napada samo ako se oseća ugroženim ili sateranim u ćošak. U takvom slučaju, međutim, može biti zaista opasna po ljude, njena fizička snaga, zubi i kandže su u stanju da izazovu povrede opasne po život ili čak smrtonosni. Međutim, namerni napad i oštećenje nisu mu svojstveni - rekao je Zoltan Hanga, portparol Glavnog zoološkog vrta i botaničke bašte.

Mađarskim stručnjacima je bilo veoma čudno što u području kretanja pantera nisu pronađeni leševi životinja, jer je panter morao nešto da jede kako ne bi uginuo.

- Ako je zaista crni panter, zimski minusi mu neće pomoći. Ova situacija za njega može biti stresna i psihički, pošto nije na svom uobičajenom mestu. Sumnjivo je i da li uopšte može da lovi i da napreduje u prirodi, pošto mađarska divljina nije njegovo prirodno stanište - zaključio je Hanga.

