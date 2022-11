SKIJALIŠTA SRBIJE OBJAVILA DETALJAN CENOVNIK ZA OVU ZIMU: Pogledajte, ovo su cene ski-pasa za Kopaonik, Staru planinu i Zlatibor

Cenovnici se odnose na tri velika domaća ski-centra - Kopaonik, Staru planinu i Zlatibor.

Kopaonik

Na veliko i prijatno iznenađenje svih ljubitelja zime, skijanja i zimovanja, cene su gotovo iste kao prošle godine pa će vas ski-pas, recimo, na Kopaoniku koštati ovoliko:

* spust na Kopaoniku 500 dinara, vožnja gondolom 1.100 dinara – za odrasle, za decu i seniore je jeftinije.

U prvom periodu (15. novembar – 17. decembar) dnevna karta za odrasle je 3.700 dinara, a u piku sezone (25. decembar – 7. januar i 12. februar – 18. februar) 4.300 dinara. Dvodnevne su za odrasle 6.800 do 7.800 dinara, a petodnevne 14.500 do 15.800 dinara.

„10 u sezoni“ – propusnica koja važi za sve ski centre – je od 19.600 za decu do 28.200 za odrasle. Odrasli su osobe koje imaju 12-64 godine u trenutku kupovine karte.

U pretprodaji važe i popusti o: 5 odsto od 15. do 30. novembra; 10 odsto od 1. do 4. decembra, i 5 odsto od 5. decembra do kraja sezone 2022/23.

Ovo je cenovnik ski-pasa za predstojeću skijališnu sezonu na Zlatiboru (Tornik), koji je objavljen na sajtu JP Skijališta Srbije.

Stara planina

Kad je reč o dobro poznatoj destinaciji na istoku Srbije i dragulju netaknute prirode Staroj planini, cenovnik za ski-pas izgleda ovako:

Koliko košta smeštaj na Kopaoniku za Novu godinu

Dok u Austriji razmišljaju o tome da skijališta rade samo za udarne termine zbog cele situacije sa energentima, na Kopaoniku će skijalište raditi punom parom. A to znači da će i hoteli i apartmani biti puni gostiju. Iako nisu svi ugostitelji objavili cenovnike za predstojeće novogodišnje, sigurno je da će većina aranžmana poskupeti u odnosu na prethodnu Novu godinu. Ukoliko se dve osobe odluče da rezervišu smeštaj na Kopaoniku za novogodišnju noć, platiće od 13.000 do 29.000 dinara. Ukoliko smeštaj rezervišu dve odrasle osobe s dvoje dece, i raspon cena je veći i kreće se od 15.000 do 45.000 dinara. Ako se pak dve osobe odluče da odu na kratak novogodišnji odmor i rezervišu smeštaj, recimo, od 30. decembra do 2. januara, to će ih koštati od 12.000 do 52.000 dinara. Porodicu s dvoje dece ova tri noćenja koštaće od 35.000 do 60.000 dinara. „Pre nedelju dana mi je rezervisan apartman za Novu godinu. Tri noći, 31.12. – 2.1 koštaju 300 evra. Gosti su iz Rumunije“, kaže Nikola iz Kraljeva koji ima apartman u Vikend naselju. Hotelski paketi za novogodišnju noć su šarenoliki. Recimo, u Brzeću koje se nalazi ispod centra Kopaonika, u jednom hotelu, boravak od 30.12. do 2.1. košta od 75.000 za dve osobe u standardnoj sobi do 115.000 dinara u porodičnoj sobi za četiri osobe. Cena ovog aranžmana obuhvata večeru sa muzikom, ali ne i polupansion za sve sobe, već samo za određene.