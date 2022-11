U SRBIJU STIŽE JAKO ZAHLAĐENJE, MRAZ I SNEG! Meteorolog objavio NOVU prognozu za naredne dane - MNOGIMA SE NEĆE DOPASTI!

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je na svom Fejsbuk profilu vremensku prognozu za naredne dane.

- Nakon jučerašnjih 20°C, od sutra pogoršanje vremena. U narednom periodu česta aktivnost ciklona, uz česte padavine i vetrovito vreme, a od vikenda i za desetak stepeni hladnije, uz sneg na planinama. Polovina novembra, a vreme i dalje ne nalikuje ovom delu godine. Maksimalna temperatura dostigla je juče (ponedeljak) u centralnim predelima Srbije 20°C i najtoplije je bilo u Kragujevcu, dok je u Beogradu bilo 18°C. S obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura za ovo doba godine od osam do 12°C, vidimo da su one za sedam-osam stepeni više od proseka za sredinu novembra - piše Đurić i dodaje:

- Za razliku od jučerašnjeg, pravog prolećnog dana, današnji dan biće svežiji i uz dotok nešto vlažanije vazdušne mase, pa se ponegde na severu Vojvodine očekuje slaba kiša. U većini ostalih predela Srbije očekuje se promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, a ponegde se očekuje i duže zadržavanje magle ili niske oblačnosti, naročito na severozapadu i istoku Srbije (Negotinska Krajina). U košavskom području danas će duvati umeren do jak jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura biće danas od 12 do 18°C, u Beogradu do 15°C.



On navodi da se "u sredu preko našeg područja očekuje premeštanje ciklona iz Đenovskog zaliva dalje na istok preko Panonske nizije".

- Pre podne u severnim, a sredinom dana, posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, u Bačkoj severozapadni. Veći deo Srbije biće u toplom sektoru ciklona, uz maksimalne temperature od 14 do 18°C, dok će Bačka i zapad Srema biti u hladnijem sektoru ciklona, uz maksimalne temperature do 12°C - navodi meteorolog:

- I u četvrtak će u Srbiji pod uticajem ciklona biti oblačno sa kišom, uz skretanje vetra na severozapadni, pa će sa severa i iz oblasti Alpa doći i do prodora hladnije vazdušne mase. Maksimalna temperatura biće od 10°C na severu do 16°C na jugu Srbije. Krajem dana očekuje se prestanak padavina.

Prema njegovim rečima "u petak ujutro tmurno i hladno, u većini predela i sa maglom".

- Tokom dana biće oblačno i uglavnom suvo. Sve više će jačati ciklon iznad Đenovskog zaliva koji će se tokom dana premeštati preko Italije ka centralnom Jadranu. Vetar će u Srbiji biti u skretanju na jugoistočni i krajem dana u košavskom području biće u pojačanju. Maksimalna temperatura zbog priliva nešto toplije vazdušne mase sa juga i sa Mediterana biće od 11 do 17°C, a tmurno i hladnije biće u Negotinskoj Krajini, temperatura do 10°C. Krajem dana na zapadu i jugozapadu Srbije, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima očekuje se jače naoblačenje sa kišom - navodi Đurić:

- Tokom vikenda Srbija će nalaziti pod uticajem veoma snažnog ciklona, koji će se sa Jadranskog mora premeštati preko našeg područja dalje na istok. Vazdušni pritisak biće znatno ispod normale i biće veoma vetrovito. U svim predelima Srbije tokom vikenda biće oblačno sa kišom i uz obilnije padavine, dok se na planinama očekuje sneg, uz formiranje snežnog pokrivača. Na istoku Srbije biće uslova za ledenu kišu ili sneg. Na jugu i jugoistoku Srbije duvaće južni vetar, a u ostataku Srbije umeren do jak istočni i severoistočni, u nedelju i jugoistočni. U košavskom području očekuju se olujni udari, naročito u nedelju, pa se u Beogradu, Pomoravlju i u Podunavlju očekuju olujni udari preko 80 km/h, a na jugu Banata i preko 100 km/h. Maksimalna temperatura u subotu od 8 do 12°C. Ciklon će u nedelju u svom zadnjem delu da uslovi prodor još hladnije vazdušne mase sa severa i sa istoka, pa će maksimalna temperatura u nedelju biti od 4°C na severu do 12°C na jugu Srbije, u Beogradu do 6°C, na planinama i na istoku Srbije oko 0°C. U svakom slučaju, vikend će doneti veoma burne meteorološke prilike i u zavisnosti od dalje promene kretanja centra ciklona zavisiće i koliko će se vremenska situacija menjati.

Đurić prognozira da će "u ponedeljak ciklon nastaviti put dalje na istok i nalaziće se svojom centrom iznad Crnog mora".

- U Srbiji će i dalje biti oblačno i veoma hladno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Vetar će biti u slabljenju i u skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura biće od 5 do 10°C, u Beogradu do 6°C. U utorak se očekuje stabilizacija vremena, pa se očekuje suvo vreme, uz tmurna i maglovita jutra. Jutarnja temperatura biće od 0 do 5°C, ponegde i uz jutarnji mraz, a maksimalna dnevna biće od 6 do 10°C, u Beogradu oko 8°C - navodi meteorolog dodajući:

- Dakle, od sutra (sreda) sledi pet do sedam dana veoma česte ciklonske aktivnosti sa centralnog Mediterana i Jadranskog mora, koji će se premeštati dalje na istok preko našeg područja. Dakle, od sutra se uz uticaj ciklona očekuje pogoršanje vremena, uz česte i obilnije padavine, što bi skoro u svim predelima dovelo do prekida aktuelne jesenje suše koja traje ceo oktobar i prvu polovinu novembra. Sreda i četvrtak doneće 10 do 20 mm padavina po kvadratnom metru, a od petka uveče do ponedeljka bi u većini predela palo od 20 do 40 mm, lokalno i preko 50 mm i to najvećim delom tokom vikenda, kada bi na planimama palo i preko 20 cm snega. Kada je reč o temperaturama, narednih dana očekuje se postepeni pad, a od vikenda i jače zahlađenje, pri čemu bi temperature pale i na vrednosti ispod proseka za ovo doba godine. Sve u svemu, nakon veoma sušnog i toplog oktobra i prve polovine novembra, naredni dani konačno će poprimiti karakteristike novembra i kasne jesenji.

