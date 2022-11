STIŽE NAM OLUJNI VETAR: Srbiju zahvatio novi, snažan ciklon, očekuju se UDARI KOŠAVE od preko 100 kilometara na sat!

Srbiju zahvatio veoma snažan ciklon sa centralnog Mediterana i Jadranskog mora. Očekuju se olujni udari košave od preko 100 kilometara na sat. Do kraja novembra vreme u skladu sa kalendarom, ali bez pravog zimskog scenarija i uz sneg samo na planinama.

"Srbija je danas pod uticajem veoma snažnog ciklona sa centralnog Mediterana, čiji se centar nalazi nad severnim delovima Jadrana, a prethodno nad Đenovskim zalivom. Vrednost vazušnog pritiska u centru ciklona opala je na vrednosti ispod 983 mb, što je ekstremno niska vrednost za ciklone van Atlantskog okeana. Ovaj ciklon oblasti Jadrana donosi snažne grmljavinske pljuskove i oluje, uz olujno jugo i ogromne plimne talase, a novi talas veoma obilnih padavina zahvatiće Crnu Goru, pa poseban oprez biće neophodan na toku Lima kroz Srbiju i Prijepolje, jer Lim dolazi iz oblasti Crne Gore gde će biti ekstremnih padavina, a gde je prethodni talas tokom vikenda već doneo jedan poplavni talas. Iako je Lim tada u Prijepolju ostao u koritu, problem je sada što je korito reke na samom izlivu, a stiže novi talas obilnih padavina.", kaže Đorđe Đurić.

Kada je reč o drugim rekama u Srbiji, novi talas padavine neće biti obilan kao tokom vikenda kada je na jugu i jugozapadu Srbije bilo problema sa poplavama i bujicama.

"Ipak, kako će padavine i ovog puta biti najobilnije u Metohiji i na jugozapadu Srbije, biće neophodan ogroman oprez kod manjih bujiučnih tokova. Na ostalim tokovima Srbije očekuje se rast nivoa reka, posebno u gornjim tokovima, bez opasnosti od poplava, dok će nivo Save i Dunava i dalje ostaati veoma nizak. U Srbiji do kraja dana pod uticjem ciklona biće oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Biće veoma vetrovito i to zbog veoma izraženog gradijenta vazdušnog pritiska. U Srbiji će prema kraju dana i večeri duvati umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području (Pomoravlje, Podunavlje, Beograd, Braničevski okrug) sa olujnim udarima preko 80 km/h, a na jugu Banata sa orkanskim udarima, na području Vršca i do 120 kilometara na sat", navodi Đurić.

"Maksimalna temperatura u Srbiji biće danas od 8 do 14, u Beogradu oko 10 stepeni. U naredna 24 sata ciklon će se svojim centrom premeštati preko našeg područja i biće razvijen i do visokoh slojeva atmosfere, a u sklopu njega duboka visinska dolina prodreće na jug. Srbija će prvo biti u toplom sektoru, pa će prema našim predelima strujati topla vazdušna masa sa Mediterana, dok će severozapd i zapad Balkana biti u hladnom sektoru, uz obilni sneg u Hrvatskoj i Sloveniji. Prilikom premeštanja preko Balkana i Srbije ciklon će se sve više popunjavati i gubiti na snazi, ali će prostrana dolina koja će prodrtati na jug doneti i prodor hladnije vazdušne mase sa severa preko Panonske nizije i to iz oblasti Alpa, pa će ona biti i vlažna."

"U Srbiji u sredu umereno do pretežno oblačno i toplije sa kišom i pljuskovima, uglavnom sredinom dana i posle podne i tada se očekuje više padavina. Duvaće umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata u toku jutra sa olujnim udarim. Minimalna jutarnja temperatura od 3 do 9°C, u Beogradu do 8°C, maksimalna dnevna od 10 do 16°C, u Beogradu do 14°C. Pred kraj dana centar ciklona pomeriće se malo istočnije od Srbije, pa će uz prodor hladnog fronta košava oslabiti i prestatai, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni", kaže Đurić.

U četvrtak će ciklon dodatno slabiti i nalaziti se nad Karpatima, a u njegovom zadnjem delu prema našem području uslediće priliv nešto svežije vazdušne mase.

"Biće oblačno sa kišom, na planinama sa snegom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 8 do 12, u Beogradu oko 10, na višim planinama oko 0 stepeni. Prema kraju dana očekuje se značajniji porast vazdušnog pritiska i razvedravanje. U petak jutro tmurno, hladno i maglovito, tokom dana suvo i malo toplije.

"Tokom vikenda se očekuje zahlađenje. U subotu će biti suvo. Iznad Tirenskog mora i juga Italije formiraće se ciklon i on će se zadržavati iznad Jonskog mora. Ovaj ciklon u noći između subote i nedelje doneće naoblačenje sa kišom, a planinama sa snegom jugu Srbije, a u nedelju i u ostalim predelima Srbije. Uz severoistočni vetar očekuje se i priliv hladnije vazdušne mase. Maksimalna temperatura u subotu od 5 do 10, a u nedelju od 4 do 8, u Beogradu do 6 stepeni. Na planinama se očekuje 10 do 20 centimetara novog snega", navodi Đurić.

Autor: