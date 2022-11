GRIP STIGAO U SRBIJU! Dr Obradović za Pink otkriva preti li nam opasnost od epidemije (VIDEO)

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Dr Milan Jovanović Batut sezonski grip je ove godine stigao nešto ranije u Srbiju - prvi slučaj je registrovan početkom novembra, dok je ranijih godina do prvih oboljevanja dolazilo uglavnom najmanje mesec dana kasnije.

Doktorka Biserka Obradović potvrdila je za Pink da u Srbiji ima sporadičnih slučajeva virusa gripa.

- Imamo sporadične slučajeve, potvrđeni su prvi slučajevi gripa ove godine, to su virusi koje smo dobili u vakcini sojevi tipa A, H1, N1 i A, H2, N2. Ove godine imali smo trovalentne i četvorovalentne vakcine, pa su se ljudi pitali šta je to trovalentna a šta četvorovalentna vakcina. Četvorovalentna vakcina sadrži oba soja virusa A, i oba soja virusa B. Međutim, virus B, njega ima vrlo malo od 20 do 30 odsto tako da u trovalentnim vakcinama imamo oba soja virusa A i samo jedan soj virusa B - kaže doktorka i dodaje da je dobro primiti ili jednu ili drugu vakcinu.

Kada je reč o respiratornim infekcijama doktorka naglašava da sada imamo jedan konglomerat svega.

- Tu su pre svega oboljenja slična gipu. To su oboljenja koja izazivaju jako veliki broj adenovirusa, kojih ima preko 60 vrsta, koji mogu da izazovu respiratorni oblik koji izaziva kijavicu, kašalj, povišenu temperaturu. Imamo i onaj oblik koji napada gastroentrološki trakt gde imamo mučninu i dijareju, međutim imamo i kovid - kaže Obradović.

Ona dodaje da nam se sada mešaju kovid, oboljenja slična gripu i sada nam se pojavljuje virus gripa.

- Proteklih pet godina nismo imali grip, imali smo ga sporadično, a inače epidemija gripa se javlja svake tri godine, a žestoka epidemija na deset godina - kaže doktorka i dodaje da sada sa pravom možemo da očekujemo da će doći do epidemije gripa.

Doktorka je rekla da se ove godine ljudi slabo pridržavaju epidemioloških mera i da ljudi ne nose maske.

Ona je podsetila da se virus gripa prenosi direktnim i indirektnim putem preko predmeta.

- Kod virusa gripa važi pravilo da nećemo deliti piće, sendvič ili kafu, virus se brzo širi, a inkubacija je jako kratka - podseća ona.