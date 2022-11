SEĆATE LI SE OVACA KOJE 12 DANA IDU U KRUG, A NIKO NEMA POJMA ZAŠTO? Naučnik raskrinkao tu misteriju i kaže da zna razlog za TO! (VIDEO)

Jezivi video, koji je kineska državna agencija People's Daily objavila prošle nedelje na Tviteru, prikazuje desetine životinja kako marširaju u krug na jednoj farmi u udaljenom kineskom regionu Unutrašnje Mongolije.

Tvit koji je pratio jezivi snimak uverio je ljude da su ovce zdrave - a stručnjak sugeriše da bi mogao biti i veoma prirodan razlog za ovo veoma upečatljivo ponašanje životinja, koje je uznemirilo i zbunilo ljude širom sveta.

"Izgleda da su ovce predugo bile zatvorene u toru, što je rezultiralo stereotipnim ponašanjem hodanja u krug izazvanim frustracijom zbog zatvorenog i monotonog prostora.", rekao je Met Bel, profesor na Odseku poljoprivrede Univerziteta Hartpuri u Glosteru, Engleska za Njuzvik i nastavio:

"Onda se druge ovce pridružuju, jer imaju mentalitet stada i povezuju i ili pridružuju se svojim prijateljima".

