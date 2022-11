STIŽE NAM OŠTRA ZIMA IZ RUSIJE: Očekuje nas VELIKA PROMENA VREMENA - Evo kakvih 10 dana nas čeka!

U petak posle hladnog jutra koje će ponegde doneti slab mraz u toku dana malo do umereno oblačno, suvo i malo toplije. Krajem dana novo povećanje oblačnosti. Vetar će biti slab. Jutarnji minimum do -1 do +5 stepeni Celzijusa, a dnevni maksimum od +6 do +13 stepeni Celzijusa, stoji u najnovijoj prognozi meteorologa Marka Čubrila.