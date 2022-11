SMENA SUNCA I OBLAKA: U subotu novo naoblačenje i pad temperature

U većem delu zemlje biće umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Jedino u Banatu, na istoku i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša, a na planinama slab sneg.

U subotu novo naoblačenje uz pad temperature s kišom u nižim i snegom u višim predelima, naročito na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije gde će doći do formiranja snežnog pokrivača. Vetar slab severni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 3 stešena, najviša od 5 do 11 stepeni.

U Beogradu suvo, uz sunčane periode i temperaturu oko 10 stepeni.

Za nedelju se predviđa umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično u nižim predelima sa kišom i susnežicom, a na jugu ponegde i sa snegom, dok će na planinama biti sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab, severnih pravaca. Najniža temperatura od 0 do 4 stepena, najviša od 4 do 7 stepeni.