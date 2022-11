OVO MORATE DA ZNATE! ODLAGANJE ALARMA DONOSI VIŠE ŠTETE NEGO KORISTI: Teško je ustati iz kreveta, ali dremanje...

Kada budilnik prvi put zazvoni, savet stručnjaka je da ne odlažete ustajanje već da odmah to učinite. Iako dremanje između dva zvona deluje vrlo privlačno, ovi sitni prekidi sna mogu da dovedu do toga da ustanete umorni.

Dok dremate, kvalitet sna nije dovoljno dobar da bi doprineo oporavku tela i mozga. To je zato što se vaš san svaki put prekida. Zato je mnogo bolje da nemestite budilnik na vreme kada stvarno treba da ustanete. Tako ćete spavati najduže što možete i uživati u kontinuiranom dubokom snu. Dugoročno, to će omogućiti da se osećate bolje i svežije. Isplanirajte svaki korak i zauvek promenite naviku dremanja.

Dovoljno sna Potrebe za snom su vrlo individualne. Odraslim ljudima u proseku je potrebno sedam do devet sati sna tokom noći. Idite u krevet na vreme kako biste se naspavali do vremena buđenja.

Ritam spavanja Najbolja stvar koju možete učiniti za sebe jeste održavati ujednačen ritam spavanja, čak i vikendom. Zato svako veče idite u krevet u isto vreme i svaki dan ustajte u isto vreme. Vaše telo će se navići na ovaj ritam i probuditi se tačno na vreme kada treba da ustanete. Ako smatrate da vam ipak treba odlaganje alarma, idite u krevet pola sata ranije nego što ste navikli, kako bi se telo dovoljno naspavalo.

Ne držite budilnik na dohvat ruke Prisilite se na ustajanje tako što ćete budilnik ili telefon staviti na drugu stranu spavaće sobe. Tako će morati da ustanete iz kreveta da bi ga isključili, a to će omogućiti i da se brže razbudite.

Ne zamračujte sobu Ako vam je ujutru teško da ustanete iz kreveta jer je u spavaćoj sobi previše mračno, ne navlačite zavese i ne spuštajte roletne do kraja pre nego što odete na spavanje. Takođe, pametni telefoni sadrže milion aplikacija među kojima se mogu pronaći i one koje od vas zahtevaju da rešite neku zagonetku kako biste isključili alarm. To je još jedan način da se brže razbudite.

Pripremite doručak Umesto dremanja, motivišite se pripremom ukusnog doručka. Sastojke možete spremiti veče pre, a ujutru samo podgrejati. Skuvajte šolju čaja ili kafe i uživajte 15 minuta u ispijanju u tišini.

Postavite sebi zadatke Uvek napravite plan i postavite sebi zadatke nakon buđenja, bilo da je reč o poslu ili vežbanju. To će vas sprečiti da se izležavate i stvorite utisak kao da na raspolaganju imate dovoljno vremena za sve.

Autor: