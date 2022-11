KOVAČEVIĆI IZ NOVOG SADA SLAVE 73. GODINE BRAKA! Sa osmehom se sećaju prvog susreta: Bila je to LJUBAV NA PRVI POGLED

Sofija i Andrija Kovačević iz Novog Sada ove godine slave 73 godine braka.

Andrija ima 102, a Sofija 92 godine. Supružnici Kovačević bračnim vodama zaplovili su daleke 1949. godine i ovih dana će obeležiti 73 godine bračnog života.

Upoznali su se u rodnom Nevesinju, a Andrija kaže da je to bila prava ljubav na prvi pogled.

- Razgovarali smo, pričali, šalili se, momak i devojka, možda se malo i poljubili - kaže Andrija, dok Sofija navodi da su se sreli dok je ona čuvala ovce.

Posle ratnih devedesetih doselili su se u Novi Sad. Imaju troje dec- jedna ćerka je u naselju Veternik, druga u Australiji, a sin u Kanadi. Unuka i praunuka ima više od 30.

Kovačevići kažu da ne postoji tajna uspešnog braka, samo razumevanje, međusobno poštovanje i mnogo ljubavi.

- Dok smo mlađi bili...nisam bila kući mesec dana. Kada me video potrčao je i raširio ruke...- priseća se sa osmehom Sofija. I tako je do danas. Uz to ih i zdravlje služi, iako pozne godine čine svoje.

