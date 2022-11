Ne prođe ni dan, a da ne pomislim na donora i njegovu porodicu, ne postoje reči kojima bi se zahvalio, jer su smogli snage i u najtežim trenutku odlučili da nekim nepoznatim ljudima da spasu život - to su reči Mladena Todića koji je u oktobru 2016. godine urađena transplantacija jetre na Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije.

Iako je Mladen tada dobio šansu za nov život, danas u Srbiji 2.000 pacijenata čeka na transplantaciju organa.

Mladen Todić je danas predsedik udruženja "Zajedno za novi život" izjavio je za Pink da se ne spašava samo život te jedne osobe nego i porodica ostaje na okupu.

- Taj donor ne spase samo jedan život nego jedan donor može spasiti i do osam života, jer se presađuju i dva bubrega, srce, rožnjače, tkivo, crevo, koža i tako dalje - rekao je Todić i nastavio priču:

- U oktobru 2016. neko je smogao dovoljno snage da u najtežem trenutnku potpiše tu saglasnost za doniranje i meni je spasen život i danas se sa svojim drugarima saborcima borim za život i da što više ljudi dočeka transplantaciju, a trenutno je oko 2.000 ljudi na listi čekanja, među njima je i preko tridesetoro dece - rekao je Todić.

Mnogi ne dočekaju poziv za operaciju

Dr Saša Knežević, anesteziolog i koordinator za transplantaciju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, rekao je za Pink da je pandemija koronavirusa prekinula operacije i transplatacije u celom svetu.

- I dok su se drugi oporavljali, mi smo na žalost stagnirali, imamo poražavajuću jednu celu godinu kada nismo imali ni jednog donora, gde naši najteži pacijenti pate. Jedan deo njih na žalost neće dočekati transplataciju. Problem je što je korona distancirala nas možda i od humanosti, dobročinstva i empatije. To treba da probudimo ponovo u sebi i kada naši najmiliji izgube bitku u životu, i kada im ti organi i ćelije nisu potrebni da mogu da pomognu nekome - kaže Knežević.

On je naveo da postoje određeni običaji i predrasude zbog kojih se neki ne usuđuju da postanu donori, misleći da se to dešava nekome drugom i da je to daleko od nas.

- Dok mi sedimo i pričamo, neko se već sutra od nas može boriti za život a neko već prekosutra može biti donor ili mu trebati organ - kaže doktor.

Knežević je rekao da je procentualno i statistički mnogo je veća šansa da vam treba organ, nego da budete donor, dodajući da donora ima izuzetno malo, i da je veliki problem saglasnost porodice.

- Mi generalno u Srbiji uvek smo pitali porodicu čak i po novom zakonu gde su osporeni neki članovi, mi smo uvek tražili saglasnost i blagoslov porodice za transplantaciju, da to bude kao najveći humani čin, da se izdignu iznad svoje tragedije i da spreče druge tragedije - naglašava doktor.

Po zakonu je zabranjeno da primalac zna podatke porodice koja je dala saglasnost i obrnuto

Mladen Todić je kaže da ima slučajeva gde su se jednostavno poklopile neke karte i gde su se porodice upoznale.

- Ja ih na žalost nisam upoznao, i voleo bih naravno da upoznam porodicu svog donora. Ne da im iskažem zahvalnost, nego jednostavno da pogledaju mene, moju porodicu i ćerkicu i njenog oca koji je dočekao da isprati tu ćerkicu u svoj prvi dan u školi - kaže Todić.

On je naveo da je mnogo važno da pričamo našim građanima o ovoj temi.

- Mi smo u udruženju pokrenuli jednu kampanju koja se zove "Još si mi drag" i koja ima za cilj da vratimo ovu temu u fokus javnosti, i da okupimo sve relevantne činioce društva i da svi zajedno vratimo program transplantacije na onaj put kojim smo krenuli 2017. godine, kada je bilo i do sto transplantacija odnosno četrdesetak donora godišnje - naveo je Todić.