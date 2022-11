DIRLJIVA PRIČA SA TVITERA RASPLAKALA SRPSKU JAVNOST: Umro je moj razredni, a meni se čini da je sa njim otišao NEKI LEPŠI SVET

Sve učestaliji ružni događaji koji nam gotovo svakodnevno stižu iz škola u Srbiji ili regionu, privlače veliku pažnju građana i dok jedni optužuju obrazovni sistem, nastavnike i profesore koji se muče da uspostave autoritet, drugi krive decu, nezainteresovane roditelje i posledice vremena u kojem živimo.

Neki sa setom konstatuju kako je to nekada izgledalo - da se znao red, prava i obaveze đaka i nastavnika poštovali, a škola vaspitavala i nudila dragocene životne lekcije. Jedna takva, topla priča vezana za školsku klupu, nedavno je osvanula na Tviteru, rastužila korisnike i podsetila ih na one koji su zaslužni da đačko zaista bude i najlepše životno doba.

"Pre neki dan je umro moj razredni iz Gimnazije. Bio je faca, staložen, duhovit, bokser u mladosti. Oženjen ljubavlju svog života. Nisu imali dece, a on je nas obožavao. Kad sam ostajala posle časa da "brojim neopravdane" pravio se da nije ništa čudno kad bih izbrojala 29, jer je 30 značilo izbacivanje. Ljutio se, kao, na nas kad smo bežali sa časova, pa iako nam je pretio da će nas sve izbaciti ipak nas je ćutke štitio jer smo u stvari bili dobri. Razumeo je naše nestašluke i bilo mi je u stvari važno da nas uči pravim vrednostima - da pomažemo jedni drugima, da se solidarišemo i da ne osuđujumo druge tako lako", piše korisnica.

Razrednom starešini su deca, piše, mogla sve da kažu, pa iako očekuju da će biti iskritikovani, znaju i da sledi pravi savet.

"Kad smo se rastajali kupili smo mu sat sa posvetom i tada smo prvi put videli da su mu blago zasuzile oči. Dok sam bila na studijama, učila sam u čitaonici i on je to znao, pa bi svratio da me potraži, da odemo "Kod đaka" da popijemo kafu. Svaki put bih se obradovala a naši razgovori su bili sjajni. Pamtim njegove savete i dan danas. Umro je moj razredni, a meni se čini da je sa njim otišao neki lepši svet, u kojem su profesori bili pedagozi koji su voleli svoj posao i štitili decu, dok su deca poštovala svoje profesore kao druge roditelje", zaključila je autorka.

"Ja sam za učiteljicom Danom plakao više no za rođenim babama", "To znamo mi , malo stariji jer toga više nema... Lepo, što će ti u sećanju ostati", "Divan niz i opis pedagoga onakvog kakav treba da bude", "Bravooo", "Rekli ste sve!", glasili su neki od komentara.

