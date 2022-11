ZA NJEGOVU IZGRADNJU POTROŠENO JE ČAK 30.000 JAJA! Kameni most u centru Ivanjice je simbol ove varošice i ponos meštana, duže od jednog veka on spaja obale reke i ljude (FOTO)

U dolini reke Moravice smestila se Ivanjica, a njeno stanovništvo duže od stotinu godina istim Kamenim mostom prelazi sa jedne na drugu obalu.

Niko ne zna koliko je vode proteklo ispod njega, niti koliko ga ljudi prešlo ali svi znaju da se bez obzira na decenije postojanja stabilan i čvrst oslonac u svakodnevnom funkcionisanju.

„Ovaj most je žila kucavica Ivanjice. Simbol, lepota, jednom rečju sve”, kaže za RINU Milomir Tanasković, koji iako se odavno odselio iz Ivanjice, svakim povratkom u svoj rodni grad uživa u šetnjama preko ove impozantne građevine.

Kameni most dugačak je 24 metra i predstavlja najduži most sa jednim lukom i ravnom niveletom na čitavom Balkanskom poluostrvu. Sagrađen je početkom prošlog veka, a za njegovu izgradnju vezuje se i jedna legenda.

„Građen je od 1904. do 1906. godine. Radili su ga majstori iz Italije i Blagoje Luković, preduzimač iz Ivanjice. Projekat za njega je uradio profesor Milenko Turudić iz Beograda. Postoji priča da je u njega, kao vezivno sredstvo ugrađeno 30.000 jaja, ali to je ipak samo legenda. Prema tim verovanjima ovo nije ni jedini most na teritoriji naše opštine koji je na taj način sagrađan, isto je i sa Rimskim mostom u selu Kumanica”, kaže Miloje Ostojić iz Turističke organizacije Ivanjica.

Ova građevina nalazi se pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika iz Kraljeva a opština Ivanjica 1983. i Republika Srbija 1987. godine proglasile su ga za nepokretno kulturno dobro. U skaldu sa tim odlukama, preuzeti su određeni koraci kako bi ovaj most ostao i nekim narednim pokolenjima.

„Po njemu je zabranjem teretni, ali još uvek ide putnički i pešački saobraćaj. Postoje neki projekti kojima bi se on skroz izuzeo i ostao samo kao pešački most. Za sada je on jedna od turističkih atrakcija ovog grada”, rekao je Ostojić.

Ivo Andrić jednom je rekao da su mostovi, od svega što čovek gradi i podiže, za njega nešto najbolje i najvrednije, a Kameni most koji gospodari Moravicom više do jednog veka, odavno je dokazao svoju vrednost ali i vernost meštanima ove podgolijske varošice.