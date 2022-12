SRPSKA MEDICINA IZ DANA U DAN SVE VIŠE NAPREDUJE! Srbija je jedna od 8 zemalja u svetu gde je do sada urađena transplantacija materice! Dr Milenković: Onkologija je jako napredovala!

Srbija je jedna od 8 zemalja u svetu gde je do sada urađena transplantacija materice, zbog čega je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao doktora ginekologa Milana Milenkovića.

Simpozijum o transplantaciji genitalnih organa održan je 28.11. 2022. u beogradskom hotelu Hilton u organizaciji ginekološke bolnice Gemma Clinic.

Glavni predavač, dr Mats Branstrum, profesor Univerziteta u Geteborgu, Harvardu i Baylor medicinskom fakultetu, govorio je o transplantaciji materice. Predavanje je održao i profesor dr Miroslav Đorđević, jedan od vodećih svetskih hirurga u oblasti rekonstruktivne genitalne hirurgije govorio o transpolataciji testisa. Na simpozijumu su govorili i profesor dr Aleksandar Stefanović- direktor GAK Kliničkog centra Srbije i Katarina Stefanović predsednica Udruženja za onkofertilitet Srbije u Beogradu.

Ginekolog dr Milan Milenković kaže da jedan čovek ne može da preuzme sve zasluge, već čitav tim, od desetak ljudi.

- Transplatacija je urađena u 20 zemalja, ali nisu svuda rođena deca. Mi smo jedna od 8 zemalja, gde je to uspešno odrađeno - rekao je on.

Transplatacijom materice je došlo i do rešenja ovog problema. Mi smo do sada imali usvajanja i slično, a ovo će biti jednostavnije, rekao je on.

- Onkologija je jako napredovala, popravlja se kvalitet života ljudi - priča Milenković.

Kada god se vrati tkivo jajnika, i kada je prethodno zamrznut, postoji rizik da se stvore neke maligne ćelije, a kao poseban slučaj, istakao je ženu koja se izlečila od leukemije, i rodila dvoje zdrave dece.

- Uvek postoji neizvesnost od toga da li će nešto da uspe, ali u velikom broju slučaja sve bude u najboljem redu - dodao je on, navodeći da se nada da će transplatacija materice postati ustaljena medicinska metoda.

