AKCIJA 'STOP NASILJU U ŠKOLAMA' Zbog incidenta u Trsteniku, obustavljena nastava, nastavnici širom Srbije POSLALI JAKU PORUKU!

Predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije pozvali su sve nastavnike i ostale sindikate da im se tokom 1. decembra u 12 sati pridruže u akciji pod nazivom "Stop nasilju u školama", a nakon niza incidenata u obrazovnim ustanovama, kao i u znak solidarnosti sa prosvetnim radnicima koji su žrtve nasilja.

Nastava obustavljena u 5 novopazarskih škola

Dok su pojedine škole već izdale saopštenje da tokom prvog dana decembra, odnosno, tokom pomenute akcije o kojoj je blagovremeno obavešteno i Ministarstvo prosvete, neće držati nastavu, ostaje upitno da li se to odnosi i na sve ostale srpske škole i od čega će ta odluka zavisiti.

Kako je za sada poznato, nastave zasigurno tokom akcije neće biti u pet novopazarskih škola, što je i potvrdio poverenik Unije SPRS za ovaj grad, Elvis Divanefendić, pa tako, a u znak solidarnosti sa prosvetnim radnicimakoji su žrtve nasilja, kako je istakao, nastave 1. decembra neće biti u osnovnoj školi "Vuk Karadžić" i "Desanka Maksimović", te srednjoj Medicinskoj školi "Dva heroja", Tehničkoj školi "Izudin Šušević" i Školi za dizajn.

Predsednica Unije SPRS Jasna Janković je istakla kako je trenutno stanje u srpskim školama katastrofalno usled čega je i nastala ideja o akciji, pa pojasnila u kojim to tačno gradovima i mestima tokom 1. decembra nastave neće biti.

- Doteralo je cara do duvara što se kaže u našem narodu, a što se upravo i nama desilo. Moramo jasno i glasno da kažemo stop nasilju u školama. Poslednjih godina i decenija imali smo previše slučajeva nasilja, kako vršnjačkog, tako i nad nastavnicima, profesorima, direktorima, tetkicama, svima zaposlenima u školama i obrazovnim institucijama - istakla je predsednica Unije.

Mesta i gradovi u kojima je nastava 1. decembra obustavljena

Kako je dalje objasnila predsednica Janković, Unija je proglasila potpunu obustavu nastave u čak 47 mesta i gradova u Srbiji, te navela o kojima je tačno reč.

- Prvog decembra u školama Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije neće biti nastave, zato što je to jedan otpor koji mi pružamo svemu što se dešava u našoj zemlji, a to je jedna potpuna nezainteresovanost za obrazovanje. Nema časova 1. decembra 2022. godine. Pozvali smo naše članove da izađu na ulice i trgove Srbije i odazvalo nam se 47 mesta. Ja sam ih poređala po azbučnom redu. Dakle tačno u 12 sati, 1. decembra na ulicama Srbije biće naše kolege koje su članovi Unije sindikata, naše koleginice i kolege koje su članovi drugih sindikata, naše koleginice i kolege koje nisu članovi sindikata, roditelji naših učenika, i pretpostavljamo, naši učenici, kako bivši, tako i sadašnji. Svi oni nalaziće se u Aleksandrovcu, Aleksincu, Aranđelovcu, Bajinoj bašti, Bačkoj Palanci, Begaljici, Beogradu, Boljevcu, Boru, Brusu, Valjevu, Velikoj Plani, Vrnjačkoj banji, Vršcu, Vranju, Gornjem Milanovcu, Dimitrovgradu, Zrenjaninu, Irigu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Lazarevcu, Nišu, Novoj Varoši, Novom Kneževcu, Novom Sadu, Novom Pazaru, Pančevu i Kovinu, Paraćinu, Petrovcu na Mlavi, Pirotu, Požegi i Arilju, Priboju, Prokuplju, Raškoj, Somboru, Apatinu, Suseku, Smederevskoj Palanci, Srbobranu, Sremskoj Mitrovici i Rumi, Sokobanji, Tutinu, Ćupriji, Užicu, Čačku i Negotinu. To je 47 gradova koji će 1. decembra reći: "Dosta, stop nasilju u školama" - kazala je predsednica Unije.

Da li škola protestuje zavisi kom sindikatu pripada

Jankovićeva je još dodala kako potpuna obustava tokom sutrašnjeg dana u određenim školama zavisi od toga za koji se sindikat ta škola opredelila, i još jednom istakla kako moramo uvesti nultu toleranciju na nasilje, jer inače od obrazovnih ustanova, kako je rekla, neće ostati kamen na kamenu.

- Počeće opšte tuče učenika, nastavnika, roditelja i onda tu više obrazovanja nema - objasnila je ona.

Iz Ministarstva prosvete objasnili su kako oni nisu prava adresa, te da ne mogu sa sigurnošću da znaju kakva odluka će biti sindikata u Srbiji, odnosno, koje će sve škole štarajkovati, a koje ne tokom 1. decembra.

- Na to pitanje odgovor znaju 4 reprezentativna sindikata prosvete koja postoje u Srbiji, i od čije odluke upravo zavisi da li će učestvovati na ovom protestu, odnosno, da li će u školama koje su pod njihovim sindikatima doći do obustave nastave - kazali su nam iz Ministarstva i dodali kako u skladu sa Zakonom o štrajku, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o srednjem vaspitanju i vaspitanju, štrajk u oblasti prosvete, kao delatnosti od javnog interesa, odvija se uz obezbeđivanje minimuma procesa rada, odnosno trajanje časova od 30 minuta.

Tokom 1. decembra i "štrajk upozorenja"

Iz granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost", objasnili su kako oni ne učestvuju u pomenutoj akciji "Stop nasilju u školama" koji je Unija SPRS inicirala, već da tokom tog dana imaju svoj protest.

- Naš sindikat tokom 1. decembra organizuje štrajk upozorenja, koji mi pripremamo sa drugim javnim službama, a na kom želimo da iskažemo nezadovoljstvo materijalnim i pravnim položajem prosvetnih radnika u Srbiji, s obzirom da je loše stanje po tom pitanju poslednjih godina kulminiralo. Nastava će u školama koje su pod našim sindikatom biti obustavljena jedino tokom prvog časa prve i druge smene, odnosno, za vreme jednog časa onda kada o tome odluče sve škole i ustanove koje u štrajku učestvuju pojedinačno, kako to njima najviše odgovara - objašnjava predsednik sindikata "Nezavisnost" Srđan Slović.

Kako je Slović dalje istakao, u štrajku upozorenja koje organizuje sindikat "Nezavisnost" tokom 1. decembra učestvovaće preko 300 škola širom Srbije, 30 predškolskih ustanova, domovi učenika i studenata, te da obustave nastave tokom čitavog dana, kao u slučaju akcije koju je donela Unija neće biti.

Pored Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost".

Zahtevi akcije "Stop nasilju u školama"

Zvonimir Jović, iz Unije SPRS i predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Vojvodine objasnio je na proglasu koji je glavni cilj i osnovni zahtev pomenute akcije.

- Kada smo donosili ovu odluku o obustavi nastave 1. decembra imali smo samo jedan jedini štrajkački zahtev, a to je da se prosvetnim radnicima dodeli status službenih lica. Ovaj zahtev Unije star je dvadeset godina. Pitanje je šta donosi taj status, koje obaveze, a status službenog lica koji mi zahtevamo donosi veću zaštitu zaposlenih po školama, od napada, bilo dece, roditelja ili staratelja i donosi veću sigurnost prosvetnim radnicima u školama.

Taj status podrazumeva i obaveze, odnosno, da eventualni prekršaji prosvetnih radnika mogu da se sankcionišu kao krivična dela. Treba naći meru u kojoj će taj status biti primenjen na nas i kako ga sprovesti u školama - zaključio je Jović na pomenutom proglasu.

Autor: