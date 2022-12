UŽIVANJE ZA CELU PORODICU! Provedite NOVOGODIŠNJE PRAZNIKE uz svoje najmilije i najlepše crtane filmove! OVO JE NAŠA PREPORUKA! (VIDEO)

Novogodišnji praznici su vreme koje provodimo sa porodicom, a ovo je ujedno i mnogim mališanima omiljeni deo godine. Cela familija je na okupu, dele se pokloni, uživa se u prazničnoj čaroliji, a deca vreme tokom raspusta provode i gledajući crtane filmove.

U nastavku, portal Pink.rs svim roditeljima i mališanima donosi spisak najboljih crtanih filmova koje morate obavezno pogledati tokom praznika.

Rudolf, irvas crvenog nosa - (Rudolph the Red-Nosed Reindeer)

Crtani film iz 1998. godine koji govori o avanturama Rudolfa, irvasa sa jarkocrvenim nosem. Upravo zbog svog čudnog svetlećeg nosa, drugi irvasi su ga potcenjivali i omalovažavali. Međutim, kada Ledena kraljica pokuša da spreči Božić i Deda Mraza da podeli poklone deci, Rudolf mu pomaže. On spasava Božić, i od odbačenog irvasa postaje Deda Mrazov omiljeni pomoćnik koji mu svojim svetlećim nosem obasjava put.

Tom i Džeri, noć pre Božića - (Tom and Jerry, The Night Before Christmas)

Poznata epizoda iz serije avantura najpoznatijeg mačka i miša. Jurnjava oko jelke, poljubac ispod imele, ljutiti Tom koji izbacuje Džerija iz kuće na sneg, a zatim i pomirenje. Ovo je epizoda u kojoj čak i Tom i Džeri zakopavaju ratne sekire i zajedno provode Božić ispred toplog kamina.

Grinč – (The Grinch)

Grinč (2018) predstavlja najnoviju obradu Grinča koji nam je poznat u nekoliko filmova, od kojih se najviše proslavila verzija sa Džim Kerijem – Kako je Grinč ukrao Božić iz iz 2000. godine (How the Grinch Stole Christmas).

U Huvilu su svi uzbuđeni zbog Božića i predstojećih praznika sem, naravno, namrgođeno stvorenje, zelenog krzna, svima dobro poznato – Grinč. Grinč mrzi Božić, još više mrzi oduševljenje stanovnika Huvila njime. On živi u pećini zajedno sa svojim vernim psom zvanom Maks.

Niko ne zna zašto je Grinč takav kakav jeste ali se pretpostavlja da njegova večna namrgođenost ima veze s tim što je njegovo srce “dva puta manje” nego što bi trebalo – te zbog toga nema kapacitet za sreću.

Zaplet se odigrava tako što Grinč silazi iz pećine u Huvil da kupi namirnice i da bude bezobrazan. Tamo sreće Sindi-Lu Hu, šestogodišnjakinju čija majka radi prekovremeno da bi uspela da izdržava nju i njenu braću. Ona najpre namerava da pošalje pismo Deda Mrazu i zamoli ga da pomogne njenoj majci. Međutim, pri susretu sa Grinčom menja plan i uz pomoć svog novog drugara odlučuje da zarobi Deda Mraza i popriča sa njim “lice u lice”, nesvesna Grinčovog zlokobnog plana. Božićni crtani filmovi sinhronizovani definitivno imaju svoju čar, a i deci su lakši za praćenje. Postoji i sinhronizovana verzija “Grinča” uz koju će se mališani, a i odrasli će se slatko nasmejati.

Šrekov prvi Božić – (Shrek the Halls)

Osnovna ideja ovog božićnog specijala jeste da Šrek nema ideju kako se, zapravo, slavi Božić, niti mu je jasno o čemu je reč. Magarcu jasno stavlja do znanja da on kao ogar prosto ne slavi taj praznik. Šrek nabavlja vodič kako da organizuje savršen Božić za svoju ženu Fionu i njihovo troje dece.

Međutim, kako to inače biva, ništa ne ispada po planu. Šreku se pridružuju božićni kolačić, magarac, mačak u čizmama, Pinokio i svi likovi koji su već učestvovali u prethodnim filmovima. Svako od njih ima neku svoju ideju kako treba da izgleda Božić i pričanje njihovih priča i iskustava još više zbunjuje i razljućuje Šreka. Rasplet predstavlja otkrivanje božićnog duha, ali na specifičan “ogarski”, odnosno Šrekov način. Kad su u pitanju božićni crtani filmovi za decu, Šrek je definitivno crtani koji morate odgledati, naročito ako su vaši mališani odgledali prethodne delove Šreka.

Zaleđeno kraljevstvo – (Frozen)

Kada se kraljevstvo nađe u večitoj zimi, hrabra Ana zajedno sa Kristofom i njegovim jelenom polazi u potragu za svojom sestrom Elsom, kako bi skinula čini večne zime. Stvari nisu toliko jednostavne, u filmu otkrivamo kakav je odnos između Ane i Else, koji je zbog Elsinih moći uvek bio pomalo hladan. Na putu ka zaleđenom dvorcu trojac proživljava razne avanture i sreće začaranog sneška – Olafa. Zabava tek počinje: preko probijanja kroz zaleđenu šumu, suočavanja sa snežnim divovima i na kraju sa Elsom.

Kad je reč o božićnim crtanim filmovima “Zaleđeno kraljevstvo” je veoma brzo postalo klasik. Iz tog razloga je šest godina kasnije napravljen i njegov nastavak “Zaleđeno kraljevstvo 2”, koji, takođe, morate pogledati naročito ukoliko vam se dopao prvi deo. Iako je generalno srećna u svom kraljevstvu i sa ljudima koji je okružuju Ledena princeza oseća unutrašnji nemir. Elsa ima veoma neobičan dar, a to je da ima mogućnost da kontroliše led i sneg. Time je u stanju da stvori zimu ni iz čega.

Njen osećaj uznemirenosti raste kada je poziva neobičan glas. Princeza odlazi u začaranu šumu, ka mračnim morima i napušta svoje kraljevstvo. Tu saznaje nešto novo o svojoj prošlosti, koja uopšte nije onakva kako se čini. Ukratko, ovo je zaplet drugog dela “Zaleđenog kraljevstva”.

Božićna priča – (A Christmas Carol)

Ovo nije prva filmska adaptacija Dikensove “Božićne priče”, ali je svakako jedna od najuspešnijih. Skrudža u ovoj adaptaciji igra fenomenalni Džim Keri. Zaplet počinje tako što Ebenezer Skrudž ne voli Božićni duh, smatra ga bespotrebnim jer zahteva traženje slobodnih dana i praznovanje, što sto znači da u tom periodu nema zarade. Grdi svog nećaka sa kojim radi što slavi Božić sa porodicom, a ovaj ga zove na božićni ručak.

Iste večeri Skrudža posećuje duh pokojnog poslovnog partnera i upozorava ga da će ga posetiti tri duha. U pitanju su duhovi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Svaka poseta je izuzetno izazovna, strašna i emotivno obojena za Skrudža.

Kada ga, napokon, poseti budućnost, Skrudž sasvim menja svoj pogled na svet, uviđa važnost Božića, ali ne samo Božića, već i porodičnih vrednosti, ljubavi i prolaznost onog materijalnog. Kad se nabrajaju božićni crtani filmovi za decu “Božićna priča” je filmski klasik koje svako dete mora odgledati, baš zbog njegove poučnosti. Takođe, preporučujemo da kada mališani malo porastu im date i istoimenu knjigu na čitanje. Ova knjiga, takođe, predstavlja klasik i veoma kvalitetno štivo.

Artur Božić – (Arthur Christmas)

Svi mi znamo priču o tome kako Deda Mraz svakog Božića uspeva da donese paketiće stotinama miliona dece. To su uvek savršeni pokloni i tačno ono šta su deca želela. No, ipak jedan deo priče ostaje pod velom tajne kad su u pitanju Deda Mraz i paketići.

Artur Božić se mora naći na listi gde se nabrajaju najbolji božićni crtani filmovi za decu. Ispod leda Severnog pola nalazi se čitava mašinerija opremljena visoko razvijenom tehnologijom koja štanca paketiće bez greške. Na taj način ni jedno dete ne ostaje bez poklona.

Upravo tu i nastaje zaplet. Jedne godine nastaje greška u sistemu i jednom detetu poklon nije dostavljen. Možda to zvuči kao mala stvar, ali uopšte nije. U Deda Mrazovoj fabrici to postaje veliki problem koji mora što pre da se reši.

Artur, Deda Mrazov najmlađi sin, na sebe preuzima odgovornost i odlazi da dostavi paketić detetu, a na putu ka tome ga čekaju razne peripetije koje će i vas i vaše mališane zasigurno dobro nasmejati.

