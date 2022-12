RHMZ I DANAS UPOZORAVA - UPALJEN NARANDŽASTI METEO ALARM! Najavljeni orkanski udari, a ovde se očekuje KIŠA!

U Srbiji će tokom dana biti umereno do potpuno oblačno uz slab i umeren jugoistočni vetar koji će posle podne u košavskom području biti u pojačanju i najvišu dnevnu temperaturu od 7 do 11 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološi zavod (RHMZ).

Tokom noći oblačno u košavskom području uz umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati olujne udare. Slaba kiša očekuje se mestimično na zapadu i jugu zemlje.

Prema prognozi RHMZ, jutarnja temperatura biće od -1 do 3, najviša dnevna od 7 do 11, u Timočkoj Krajini oko 4 stepena Celzijusa.

I u Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, uz slab i umeren jugoistočni vetar koji će posle podne i uveče biti u pojačanju na umeren i jak. Jutarnja temperatura od 0 do 2, najviša dnevna oko 9 stepeni.

RHMZ najavio maglu i mraz

"U toku jutra u Bačkoj, kao i po kotlinama i dolinama na zapadu i jugu Srbije mestimično magla uz slab mraz, a u donjem Podunavlјu i Pomoravlјu će duvati pojačan jugoistočni vetar", stoji u najavi RHMZ.

Upozorenje na olujne i orkanske udare košave

"Za vikend, ali i sledeće sedmice duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će od večeras do ponedelјka, kao i sredinom sledeće sedmice imati olujne (preko 17 m/s), a na jugu Banata povremeno i udare orkanske jačine (preko 28 m/s)", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Narandžasti meteo alarm upaljen je za područje Banata zbog jakog vetra, dok je žuto upozorenje upaljeno u Pomoravlju. Kada je upaljen narandžasti meteo alarm to znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", objašnjavaju iz RHMZ.

Zbog magle, žuti meteo alarm na snazi je u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru Kosova i Metohije. Žuto upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U nedelju dolazi do naoblačenja sa kišom koje zahvata zapadne i južne predele i premešta se ka centralnim i istočnim krajevima tokom dana. Šansa za kišu je znatno manja na severu Srbije. Temperatura iznad proseka za početak decembra, ali će u košavskom području biti veoma vetrovito što će malo povećavati osećaj hladnoće. Udari jugoistočnog vetra u južnom Banatu biće preko 80 km/h. U ostalim krajevima vetar slabiji južni ili istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna od 7°C do 11°C. Uveče suvo.

U ponedeljak će vetar malo oslabiti, a kišna zona se premešta ka severoistoku i istoku. Tokom većeg dela iduće sedmice biće toplije od proseka uz umeren do pojačan jugoistočni vetar u košavskom području. To će biti relativno toplija varijanta košave, jer ne donosi zahlađenje. Kiša se može očekivati u petak i subotu.

