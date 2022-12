JUNAČKI IZDRŽAO SVADBU! Oženio se Nišlija kojem je pred venčanje nasilnik SLOMIO VILICU

Nišlija S. Ž. (29), koji je 22. novembra brutalno pretučen usled čega je zadobio i prelom vilice, nije dozvolio da mu trauma i bolovi pokvare najsrećniji dan u životu, pa se u četvrtak venčao i u svadbenom veselju učestvovao od početka do kraja.

Kako kaže, najveći strah mu je bio da neće imati snage da nakon komplikovane operacije izdrži na nogama višečasovnu proslavu.

- Na dan, dva pre venčanja odlučio sam da moram da iza sebe ostavim sve ružno što mi se dogodilo i da nađem snagu da se potpuno posvetim pripremama svadbenog vesselja. Sve je proteklo u najboljem redu i zaista sam presrećan zbog toga – kazao je tek oženjeni Nišlija.

I njegovi roditelji traumatično su doživeli nemile događaje koja je porodicu zadesila pred dane koje su dugo čekali a kako priznaju, najveći strah im je bio da će S.Ž. u nekom trenutku morati da napusti svadbeno veselje jer je sveže operisan.

- Operacija je ostavila traga, bio iscrpljen i umoran proteklih dana ali je sve junački izdržao. Bilo je sve onako kako su on i njegova verenica planirali. I odlazak po mladu, pozdravljanje sa svakim gostom, venčanje, prvi ples, svadbeno veselje, ama baš sve. Veoma smo ponosni na njega, moguće je da bi neko drugu u toj situaciji koja je njega zadesila, odustao od venčanja ali ne i on. Uvek je bio odlučan i kada bi nešto rešio da uradi to bi i ostvario. Tako je i ovoga puta postupio – kazala je mladoženjina majka N.Ž. i dodala da najzad mogu da odahnu posle stresova koji su ih zadesili u najgorem trenutku.

S.Ž. je pretučen ispred svoje kuće u Ulici Jelene Glavaški gde ga je napao momak njegove komšinici.

- Te večeri sam krenuo do dragstora da kupim neke namirnice kada sam primetio svoju komšinicu koja je stajala sa nekim mladićem. Ona mi se prva javila dok sam prolazio kraj njih rečima „Ćao“. Otpozdravio sam joj na isti način kada sam čuo kako joj taj momak govori : - Šta bre ćao? Ona mu se pravdala, objašnjavala mu je da sam joj komšija ali je on nastavio da negoduje. Sve mi je to bilo čudno, kazao sam mu da sam je samo pozdravio ali me je on onda pozvao da mu priđem i pružio mi ruku. Pozdravio sam se sa njim što je on iskoristio da me zgrabi za ruku i dok me je čvrsto držao obratio rečima : - Znaš li ti ko sam ja, jel radiš za nekog, ja sam Miksa Durlanac ! Psovao me je, video sam da je spreman da me napadne, pogledao sam taksi vozilo koje je u tom trenutku prolazio a on mi je tada rekao : - Ne gledaj u taksi, neće ništa da te spasi“ – opisao je ranije za naš portal S .Ž. događaje koje su prethodile napadu.

Objašnjavao je pokušao da smiri situaciju ali da se uzalud trudio.

- Molio sam ga da me pusti, objašnjavao da sam samo krenuo da verenici kupim večeru ali je on bio sve agresivniji. U jednom trenutku me je pesnicom udario u levu stranu brade i oborio me na zemlju a onda me nogom šutnuo u predelu leve slepoočnice i uveta. Zatim je kazao : - Briši kući da te ne vidim! Bio sam u šoku, vratio sam se kući, otišao sam sa svojim kod roditelja te komšinice da im kažemo šta mi se desilo a zatim smo obavestili policiju. U bolnici mi je konstatovana teška povreda, operisan sam, još ne mogu da poverujem da mi se to desilo i to baš sada kada treba da se oženim. Uprkos svemu, odlučio sam da neću dozvoliti da mi to pokvari dan koji sam toliko dugo čekao. Nadam se da će ovu ružnu uspomenu potisnuti lepe stvari koje će se dogoditi sutra – zaključio je tada svoju ispovest nesrećni mladoženja.

Niška Policijska uprava saopštila je da je napadač identifikovan, da se radi o osamnaestogodišnjaku protiv koga je podneta krivična prijava za tešku telesnu povredu u redovnom postupku.

