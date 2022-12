'OSETIO SE PRILIČNO U KOSJERIĆU' Zemljotres kod Užica, oglasio se Evropski mediteranski seizmološki centar

Kako je objavio Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC), potres se dogodio u 21.28 časa 27 kilometara severno od Užica.

- Osetilo se prilično u Kosjeriću - rekao je jedan od svedoka.

"Na sekund se krevet pomerio levo - desno i zapucketala je polica s knjigama", neki su od svedoka", "Lepo se osetio u Valjevu, na trećem spratu se baš zaljuljalo", neki su od komentara na sajtu EMSC.

🔔#Earthquake (#земљотрес) M3.0 occurred 27 km N of #Užice (#Serbia) 4 min ago (local time 21:28:12). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/hAlu9TxGsu

🖥https://t.co/XbhJnaj2lJ pic.twitter.com/7sJByF0BL2