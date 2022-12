2 GODINE NA PRVOJ LINIJI BORBE PROTIV KORONE: Kroz najveću kovid-bolnicu u Sbiji prošlo 23.200 pacijenata

U kovid-bolnici "Batajnica" koja se pre dve godine kada je 4. decembra otvorena, napunila "brzinom svetlosti" zaraženima virusom korona sa teškom kliničkom slikom danas je samo 70 bolesnika.

Reč je uglavnom o najstarijim pacijentima, a slično je i u kovid-bolnicima "Mišenluk" u Novom Sadu, gde se leči oko 60 ljudi, odnosno Kruševcu, gde leži njih oko 40.

Iako su potrebe za hospitalizacijom obolelih od kovida 19 sve manje, o čemu svedoče i brojke u poslednja 24 sata, 368 novoinficiranih i petoro preminulih, odluka o tome za šta će i kada bolnički kapaciteti u Batajnici biti prenamenjeni, još nije doneta. Za to je, kako ukazuje prof. dr Tatjana Adžić Vukičević, direktorka bolnice u Batajnici, "možda još i rano":

Iako nema upozorenja da bi kovid ponovo mogao da nas iznenadi, mnoge zemlje, među kojima i Kina gde je sve počelo, ali i one u Evropi, pre svih Francuska, u poslednje dve nedelje su duplirale broj inficiranih, i sada ih na dnevnom nivou ima i po 50.000-60.000.

Tokom prethodne dve godine, za 730 dana, u "Batajnici" je lečeno 23.200 ljudi. Najteže je bilo od septembra 2021. do decembra 2021. za vreme delta soja, kada su, podseća prof. Adžić Vukičević, ljudi umirali, brzo, nenadano, prethodno iz punog zdravlja, uglavnom mlađi od 50 godina i nevakcinisani. Već duže vreme u Srbiji je na dnevnom nivou manje od 1.000 registrovanih sa infekcijom kovid 19, trenutno ih je ispod 500, ali se i sa ovakvim trendom beleži, ukazuje direktorka "Batajnice", "relativno veći broj preminulih na ukupan broj hospitalizovanih".

- To je zbog činjenice da na kraju svake pandemije dominantno obolevaju i umiru stariji, odnosno oni koji su prethodne dve godine ležali u kućama ili domovima nepokretni. Sada, kada su se ukinule praktično sve epidemiološke mere, osim obaveznog nošenja maski u bolnicama i zabrane poseta, to je neminovno. U kovid-bolnicama je sad puno starih ljudi u osmoj, devetoj i desetoj deceniji života, koji imaju brojne pridružene bolesti. Ne sme se zaboraviti da u tim godinama prestaju životni dinamizmi i da je prirodan proces starenja i umiranja, a kada na sve to dodate i najbanalniju bolest, sa vrlo blagom kliničkom slikom, vrlo brzo dolazi do smrtnog ishoda - ukazuje dr Tatjana Adžić Vukičević.

Bolnica u Batajnici, sa najsavremenijom opremom građena je tako da kada se "ugasi požar kovida", može da se prenameni i tako se prošire kapaciteti UKCS, u čijem je sastavu.

- Nemam preciznih saznanja šta će dalje biti sa Kovid-bolnicom "Batajnica" kada se ona zatvori, odnosno ko će se u njoj lečiti, koja patologija. O tome odlučuju Vlada i ministarka zdravlja. Ono što je neminovno jeste da imamo divnu novu, veliku, savremeno opremljenu bolnicu, koja se nalazi između Beograda i Novog Sada, u blizini auto-puta i aerodroma, dakle na fantastičnoj lokaciji i prilazu - kaže Tatjana Adžić Vukičević, ukazujući da će po prestanku rada sa obolelima zbog kovida "Batajnica" pružiti najbolje lečenje i negu svima onima koji se u njoj budu lečili.

ZA NEZABORAV



- Smrtnost intubiranih u jedinicama intenzivne nege iznosila je krajem 2021. godine više od 90 odsto. To je nešto što se ne zaboravlja - govori dr Tatjana Adžić Vukičević.

