NAGLI SKOK TEMPERATURE, ALI I KIŠA! Ove nedelje biće i do 18 STEPENI, a onda sledi PREOKRET

Pred nama topla, vetrovita i kišovita sedmica, u subotu i do 18 stepeni, ali uz dosta kiše. Zahlađenje pred sam kraj sedmice, ali i dalje bez pravog zimskog zahlađenja i snega u nižim predelima. Bez zimskih uslova i narednih desetak dana.

Vikend iza nas doneo nam je olujne udare košave, u Vršcu od čak 108 km/h.

– Kako se Srbija nalazi između visokog pritiska sa istoka kontinenta i niskog sa zapada Mediterana, košava i dalje duva, ali će danas biti slabijeg intenziteta u odnosu na jučerašnji dan. Ponedeljak će u Srbiji biti najsunčaniji dan ove sedmice. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima. Maksimalna temperature biće od 10 do 15 stepeni, u Beogradu do 12, ali će zbog košave subjektivni osećaj biti da je dosta hladnije. U Negotinskoj Krajini hladnije, tmurno, temperatura do 7 stepeni – priča meteorolog Đorđe Đurić.

U utorak nakon suvog jutra, naoblačenje sa kišom koje će tokom prepodneva zahvatiti severozapadne predele Srbije, tokom dana proširiće se i na ostale predele, dok će suvo do pred sam kraj dana ostatati na jugu i jugoistoku Srbije. I dalje će duvati pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak, ali se tokom večeri zbog prodora hladnog fronta očekuje skretanje vetra na severozapadni i manji pad temperature.

Nakon jutarnjih 2 do 6°C, maksimalna temperatura biće od 7 na severu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini do 13 u zapadnim, centralnim i jugoistočnim predelima. U sredu i u četvrtak biće umereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Na severu će biti znatno hladnije u odnosu na jug, pa će tako biti raspoređena i temperatura vazduha. Maksimalna temperatura u sredu od 5 na severu Vojvodine do 15 na jugoistoku Srbije, a u četvrtak od 6 do 12, dok će u Beogradu tokom oba dana biti oko 10.

Od petka se u Srbiji očekuju veoma burne atmosferske prilike. Tokom petka nad jugozapadnom Evropom formiraće se veoma snažan ciklon i on će se tokom vikenda premeštati svojim centrom preko zaapdnog i centralnog Mediterana i oblasti Alpa ka centralnoj Evropi, a istovremeno će se snažan ciklon nalaziti nad severnom Evropom. Ovakva sinoptička situcija podeliće Evropu na dva dela.

– Ledena vazdušna masa sa severa Rusije i iz Skandnavije prodraće preko delova centralne Evrope ka zapadnoj i severozapadnoj Evropi i doneti sneg Engleskoj, a hladna vazdušna masa prodraće i do severa Španije i Portugalije, uz obilni sneg u Pirinejima i na Alpima. Istovremeno, veoma topla vazdušna masa sa severa Afrike prodraće preko južnog i centralnog Mediterana do našeg područja, uz temperature i do 20 stepeni, ali uz obilne padavine, a otopliće i širom istočne Evrope, pa će temperature u evropskom delu Rusije i u Ukrajini biti iznad 0 i to nakon dužeg vremena ledenog vremena u ovom delu Evrope – pojašnjava on.

Dakle, Srbija će tokom petka i vikenda biti u prednjem delu ciklona, uz snažna jugozapadna visinska strujanja i priliv vrlo tople vazdušne mase. Biće oblačno sa kišom i pljuskovima, ponegde i sa grmljavinom. Duvaće ponovo pojačni južni vetrovi, u košavskom pdoručju sa olujnim udarima.

– Najtoplije biće u subotu, maksimalna temperatura od 12 stepeni na severu Vojvodine do 18 u zapadnim i centralnim predelima Srbije, u Negotinskoj Krajini do 8. U nedelju tokom jutra hladni front u sklopu ciklona, koji nastavlja put prema istoku, stići će prvo do severa Srbije i doneti zahlađenje, a do kraja dana i do ostalih predela, uz kišovito vreme. Maksimalna temperatura biće od 5 na severu Vojvodine do 15 na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 10 stepeni. Uz prodor hladnog fronta jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni, a temperatura u osetnijem padu. Ciklonska aktivnost tokom petka i vikenda donela bi Srbiji od 30 do 70 mm padavina po kvadratnom metru, lokalno i više i to u obliku kiše, a najviše padavina bilo bi u nedelju – ističe Đurić.

U nedelju uveče i ka ponedeljku kiša će na planinama preći u sneg i palo bi 10 ak cm snega. Početkom sledeće sedmice centar ciklona biće istočnije od nas, na području Karpata, pa će do Srbije preovladavati severozapadno strujamje, uz dalji prodor hladne vazdušne mase, a ona će biti takovog oblika da će se temperature vratiti na prosečne vrednosti za sredinu decembra, a sneg će padati samo u brdsko-planinskim predelima. Potom sledi stabilizacija vremena, uz hladna, tmurna i maglovita jutra i slab mraz, a tokom dana uz prohladno vreme, da bi nakon toga usledilo otopljenje.

Prema trenutnim prognozama, pred nama je period vremena sa temperaturama za 3 do 5 stepeni iznad proseka, a pred sam kraj sedmice i znatno iznad proseka i za 10 stepeni, ako uzmemo u obzir da je prosek maksimalne temperature za sredinu decembra od 5 do 8. Potom bi usledio pad na prosečne vrednosti za sredinu decembra, a potom ponovni porast. Očekuju nas veoma česte padavine i snažan uticaj Atlantika i Mediterana, zbog čega će vreme biti toplo i vlažno, a jače strujanje vetra i košava pobrinuće se da udišemo čist vazduh. Kada su planine u pitanju, oko 10 ak cm snega ima na planinama iznad 1200 metara nadmorske visine i on će se tokom sedmice.

