KIŠNO JUTRO U VEĆEM DELU SRBIJE: Vetar pojačan, temperatura slična jučerašnjoj - SPREMITE KIŠOBRANE!

U utorak prolazno naoblačenje sa kišom dolazi sa severozapada i premešta se ka istoku i jugu Srbije. Kiša ujutru zahvata sever Vojvodine, a popodne zapadne i centralne predele, dok na severu Vojvodine kiša prestaje popodne uz delimično razilaženje oblaka.

Kiša će tek uveče stići na krajnji jug Srbije. Vetar ujutru i pre podne južni i jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju umeren, a na jugu Banata pojačan. Popodne na severu Vojvodine vetar u skretanju na severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 6°C, a maksimalna od 6°C u Subotici do 12°C u centralnoj i južnoj Srbiji. Uveče na severu suvo, a u centralnim i južnim predelima kiša. Temperatura u 22h od 3°C do 7°C.

Beograd:

U utorak pre podne suvo, a od sredine dana naoblačenje i kiša popodne. Vetar umeren do pojačan jugoistočni u prvom delu dana, a kasnije popodne u skretanju na slabiji severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 10°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 6°C.

