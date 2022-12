SRBIJA ĆE SE ZABELETI VEĆ ZA VIKEND? Mnogima se ova prognoza neće svideti - Očekuje nas VIŠE SNEGA i 15 LEDENIH DANA

"Zima bi trebalo da bude malo toplija od proseka, ali hladnija i snežnija u odnosu na nekoliko proteklih", najnovija je prognoza Marka Čubrila, meteorologa i profesora geografije iz Novog Sada.

Zima je po meteorološkim kriterijumima počela 1. decembra, dok će kalendarski doći tek 21. decembra u 22.48 sati.

- Period do 15. decembra bi trebalo da bude relativno topao, dok se od polovine decembra do 10. januara naredne godine očekuje smena toplih i hladnih intervala - poručuje Čubrilo.

Ono što mnoge najviše zanima je kada se može očekivati sneg. A prognoza bi mogla da obraduje sve one koji planiraju zimovanje sa svojim đacima.

Zabeleće se za đački raspust

- Najsnežniji period bi trebalo da bude oko 10. januara, pa do kraja istog meseca - stoji u prognozi Marka Čubrila za zimu 2022/2023.

Ovo je veoma važno jer će đaci na raspustu biti od poslednjih dana ove godine do 23. januara kada bi trebalo da se vrate u učionice. Dakle, najviše snega se očekuje upravo za vreme školskog raspusta!

Kako je istakao Čubrilo, u odnosu na neke prethodne prognoze, postoje male razlike kada je u pitanju februar mesec.

- Prve procene su išle ka suvom i toplijem februaru, ali najnovije više naginju ka hladnijoj i snežnijoj varijanti sinoptike u ovom mesecu.

Očekujemo osam do 15 ledenih dana

Prema ovoj prognozi, očekivan broj „ledenih dana“, u kojima temperatura tokom dana ne bi prelazila nula stepeni, je od 8-15 u nizijama i 14-30 u predelima preko 900 metara nadmorske visine.

- Očekivan broj mraznih dana, tokom kojih će minimalna temperatura biti ispod nule je od 18 do 32 u nizijama i preko 37 dana u predelima preko 900 metara nadmorske visine.

Profesor Čubrilo je posebno apostrofirao košavu s kojom smo se “družili“ prethodnih dana, a koja bi trebalo da nam se vrati od četvrtka.

- Očekuje nas ove zime češća pojava košave i vetrova istočnog kvadranta u odnosu na protekle zime.

Dakle, možda ćemo imati problema sa glavoboljom ili nesanicom, ali će nam ovaj domaći vetar barem tokom zime i sezone grejanja često donositi čistiji vazduh.

- Sve u svemu, prema trenutnim prognozama, odnosno u momentu njene izrade, postoji verovatnoća od oko 20 odsto da zima bude znatno hladnija ili znatno toplija od proseka, a 60 odsto da bude oko ili malo toplija od proseka.

Kada je ova nedelja u pitanju, do subote poslepodne se očekuje relativno toplo i promenljivo oblačno uz čestu pojavu kiše, posebno u sredu i u petak. Duvaće južni i jugozapadni vetar koji će u petak biti jak. Temperaturni mnimumi od +4 do +8, maksimumi od +9 do +14, a u petak lokalno i oko 18 stepeni Celzijusa.

Prvi sneg već za vikend?

- U subotu prvo na severozapadu, a u noći ka nedelji i nad ostalim predelima uz osetnije zahlađenje i jak severozapadni vetar, kiša bi i u nižim predelima prešla u kraktotrajan sneg te je moguće formiranje manjeg snežnog pokrivača i u nizijama. Ipak, ovo nije sasvim izvesno.

Kako dodaje Marko Čubrilo, to je sve jako daleko i tek za dva-tri dana će se polako iskristalisati situacija za sredinu meseca.

Prema mesečnoj prognozi RHMZ-a, tokom decembra će biti dosta padavina, ali se sneg očekuje tek sredinom meseca u Beogradu. Prvih desetak dana ovog meseca biće u znaku jake košave, dok su snežne padavine moguće od 14. do 17. decembra.

Poslednja nedelja ove godine trebalo bi da obiluje snežnim padavinama, pa čak i novogodišnja noć.

“U celoj Srbiji se očekuje decembar sa srednjom temperaturom vazduha iznad višegodišnjeg proseka i odstupanjem do dva stepena”.

Prve pahulje kasne već dve nedelje

Prve pahulje u Beogradu prosečno padaju 23. novembra (prošle zime prve pahulje smo videli 7. decembra). Najraniji sneg u Beogradu ikada pao je 7. oktobra 1897. godine, a najkasniji 26. februara 2020, pošto ga u smiraj 2019. uopšte nije bilo! Te zime su pahulje provejavale u decembru i januaru, ali se beli pokrivač nije formirao do pred sam kraj februara.

