SASTANAK NEUROHIRURGA SRBIJE

U organizaciji Udruženja neurohirurga Srbije i Klinike za neurohirurgiju VMA, od danas do 10. decembra na Vojnomedicinskoj akademiji biće održan osmi godišnji sastanak Udruženja neurohirurga Srbije sa međunarodnim učešćem pod nazivom "Current concept in military neurosurgery - The state in the field", saopštili su organizatori.