IMUNITET JE NAŠA LIČNA KARTA: Pedijatar Milićević za Pink otkriva kako virusi utiču na imunitiet deteta

Ovih dana smenjuju se virusi, a roditelji se žale da im se deca češče razboljevaju. Nakon što preleže jedan virus, kroz samo par dana opet su razboljevaju. Pedijatri kažu da to zato što imamo imamo jedan miks virusa oko sebe.

Dr Saša Milićević rekao je za Pink da je problem sa ovim virusima što stvaraju kratkotrajni imunitiet.

- I onda roditelji kažu, pa kako, bio je bolestan pre sedam dana, kako može to da se desi. Pa može, zato što virusa ima zaista mnogo - kaže Milićević i dodaje da kad neko preleži jedan virus, on ima imunitet samo prema tom virusu, a prema drugima nema.

On je rekao da virusa ima zaista mnogo, tako da se često desi kada se dete vrati u vrtić ili školu da se ponovo razboli, a to dete je posle preležane bolesti i najosetljivije.

- Sve zavisi od tog imuniteta, on je kao naša lična karta, jedan deo imuniteta nasledimo od majke, a jedan deo stičemo tokom života, preležavanjem različitih bolesti, vakcinama i ishranom. On je kao neki golman koji čuva naše zdravlje, ali ti virusi uvek nađu mesto da daju gol, i onda dolazi do tih bolesti, kojih je uvek bilo i kojih će uvek i biti, virusi su svuda oko nas - dodaje Milićević.

U ovom periodu najviše se priča o imunitetu, ishrani i dodacima ishrani, vitaminima i mineralima dr Milićević preporučuje da u svemu treba biti umeren.

On navodi da je za dobar imunitet, pored vitamina D i ribljeg ulja jako važan i vitamin C.

- Vitamin C se nalazi u voću i povrću. Paprika je bogata vitaminom C, a kada me pitaju koje voće je bogato, pa svo voće je bogato vitaminima, a naročito citrusno voće, pomorandže, mandarine , kivi... svo voće je važno, a mi smo takva bića koja zahtevaju kompleksu i kompletnu ishranu - kaže Milićević.

On je dodao da je za dobar imunitet i zdravlje veoma važna i hidratacija tj. dovoljan unos vode u organizam.

- U ljudskom organizmu 60 odsto je voda, a kod dece i kod beba je mnogo više, tako da je voda jako važna. Nekada možda i preterujemo, i vidimo neke ljude koji stalno drže flaše, možda ne treba toliko, ali stalno treba pijuckati vodu - preporučuje Milićević.

Za dobro zdravlje deteta jako je važan i boravak na svežem vazduhu.

- Mnogi će reći kako kad je vazduh zagađen, ali taj isti vazduh je i u stanu. Deca treba da idu napolje, a kad god su prilici trebalo bi da idu na planinu, jer je planinski vazduh ipak drugačiji - kaže doktor i dodaje da dete koje je stalno u stanu neće biti zdravije od deteta koje je napolju.

Mnogi u ovom periodu kupuju deci probiotike kako bi poboljšalji zdravlje svog deteta. Dr Milićević kaže da su oni korisni, pogotovu kad dete ima dijareju. Oni imaju pozitivan uticaj na imunitet, ali i tu ne treba preterivati, zaključuje doktor.