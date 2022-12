SRPSKI PLES NA VRHU SVETA (FOTO)

Reprezentacija Srbije u plesu nastavila je pobednički niz i na Svetskom prvenstvu - IDO World JAZZ, MODERN AND CONTEMPORARY CHAMPIONSHIPS, održanom od 28. Novembra do 04 decembra 2022. u Sloveniji.

Ove godine plesna reprezentacija je brojala 42 plesača iz 3 plesna kluba (Studio plesa RIS i DANCE FACTORY iz Beograda I Plesni klub FIVE iz Novog Sada)

Zahvaljujući talentu i predanom radu velikog broja trenera, koreografa i plesača Srbija je ove godine u samom samom vrhu Evrope i sveta sa čak 22 medalje na EP (10 zlatnih, 6 srebrnih i 6 bronzanih medalja) i 8 medalja na Svetskom prvenstvu (2 zlatne, 4 srebrne i 1 bronzana)

Na Svetskom prvenstvu u Sloveniji, u kategoriji dece Nataša Spremo iz PK RIS osvojila je bronzu sa koreografijom WHO IS CALLING u kategoriji savremeni solo. U kategoriji juniora Srbija je dominirala osvojivši zlato u kategorijama formacija savremeni HIGH FREQUENCY, RIS, srebro grupa jazz TILL THE MORNING LIGHTS, RIS , srebro grupa savremeni WEB OF LIES, RIS, bronza grupa savremeni 9TH CIRCLE, RIS. U kategoriji parova savremeni zlato za Masu Janjusević i Ninu Vukić sa koreografijom ARE WE EVEN HERE,RIS i solisti savremeni juniori stariji srebro Nina Vukić sa koreografijom FIVE YEARS LATER iz Plesnog studija RIS i u kategoriji savremeni juniori mladji, srebro Lara Ilijev sa koreografijom LOOK AROUND iz plesnog kluba DANCE FACTORY.

Pored osvajača medalja, još 4 koreografije se takmičilo u finalima Evropskog prvenstva, ali će svoje medalje morati da dosegnu na nekom od narednih takmičenja.

“Naši plesači, koreografi i treneri su bili sjajni na sceni i van nje. Svake godine je konkurencija sve veća i ozbiljnija, ali naš tim plesača, koreografa i trenera, uvek uspe da se nađe na samom vrhu izuzetnim radom i posvećenošću! Spremni smo za nove izazove!“ rekla je kapiten reprezentacije Lea Abinun.

