"Potreban konobar. Tražimo radnika u kafiću, uslovi odlični..." Ovo su samo neki od oglasa koji se nalaze na ugostiteljskim objektima širom Srbije, a na koje se i mesecima, kažu vlasnici restorana i kafića, ne javi niko.



Plate, plus bakšiš, često su, kažu, i iznad proseka, ali je sve manje onih koji bi se da se konobarisanjem bave profesionalno i odgovorno.

- Ako ide na veselja, može da zaradi do 600 evra ili više i plus bakšiša 500, 600 evra i što će da ide u Nemačku?! Mesečno toliko može da zaradi. Plus plata, hvala Bogu, i radi, u radnom je odnosu - kaže konobar Milan Maksimović.

Dodatni vid zarade predstavlja i honorarno angažovanje na svadbama i privatnim poslovima, međutim, radnika nema.

"Ne može baš svako da radi u ugostiteljstvu"

Iako važi mišljenje da se poslom u ugostiteljstvu može baviti svako, vlasnici ugostiteljskih objekata tvrde da to ipak nije tako.

Veliki problem predstavlja, kako kažu, i to što je konobara starog kova sme manje. Кonobar mora da bude ljubazan, odmeren, u uniformi, a ne u patikama i odelu za šetnju, ističu poslodavci.

- Mislim da je problem na nivou same zemlje, jer znam da u ostalim turističkim centrima kao što su Zlatibor i Vrnjačka Banja, oni čak zapošljavaju strance - kaže za RTS Maja Nikolić, menadžerka hotela u Banji Koviljači.

I u prestoničkim ugostiteljskim objektima sve se više mogu sresti strani državljani iz Afrike, Bliskog istoka i Rusije koji obavljaju konobarske poslove, a da čak ni ne govore srpski jezik,

Autor: