KIŠA NAPRAVILA HAOS NA BEOGRADSKIM ULICAMA: Glavne saobraćajnice blokirane, ogromne gužve na svakom koraku

Kiša koja već satima pada u sprskoj prestonici doprinela je velikim gužvama na beogradskim ulicama.

Centralne beogradske ulice i ključna saobraćajna čvorišta, kao što su mostovi, gotovo potpuno su zakrčeni u popodnevnom špicu.

Brankov most, Gazela, Pančevački most i Most na Adi su u kolapsu.

Gužva na Brankovom mostu intenzivna je u smeru ka centru grada, dok je u pravcu Novog Beograda saobraćaj relativno funkcioniše, a na Pančevačkom mostu kolaps je u smeru ka gradu.

Auto-put kroz Novi Beograd u kolapsu je u oba smera, a gužva se dalje nastavlja kod Mostarske petlje i izlaza sa mosta na Adi prema Topčideru gde je takođe kolaps.

Kolaps je i na autokomandi kod "Franša", a kod Beogradskog sajma saobraćaj je usporen u smeru ka centru grada.

