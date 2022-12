AMSS UPOZORAVA VOZAČE: Zbog magle smanjena vidljivost na pojedinim deonicama!

Prema informacijama Puteva Srbije na pojedinim putnim deonicama zbog pojave magle vidljivost je smanjena, pa se učesnicima u saobraćaju savetuje oprez.

Zbog pojave magle smanjena je vidljivost na auto-putu E-75, od Vrčina do Bubanj Potoka na 50 do 100 metara kao i od petlje Novi Banovci do Surčina do 100 metara.

Na teritoriji Zaječara vidljivost je zbog magle smanjena od 30 do 100 metara, a u većem delu Vojvodine od 50 do 100 metara.

Postoji mogućnost pojave magle pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na pojedinim putnim pravcima, navedeno je u saopštenju.

