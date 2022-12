Nakon nekoliko natprosečno toplih dana za ovaj period godine, stiže nam veće zahlađenje. Meteorolog Nedeljko Todorović otkrio je za PINK šta nas očekuje nakon što temperature padnu za preko 10 stepeni.

Todorović je rekao da će danas i sutra biti natprosečno toplo nego što su prosečne temperature za decembar, i to, kako dodaje, do 10 stepeni više.

- To je međutim znak da posle toga dolazi suprotno. Dan promene je nedelja, to će se osetiti već ujutru i prepodne na severu zemlje. Doći će do značajnog pada temperature, od 10 do 12 stepeni, uz to biće i kiše, koja će pri dolasku hladnog vazduha, i to pre svega u planinskim predelima, dovesti do snega - rekao je Todorović.

Kako kaže, sneg nam dolazi u noći između nedelje i ponedeljka. Dodaje da nema ozbiljnih izgleda da se zabeli, jer će padavine prestati.

- Od 12. do 15. biće hladno zimsko vreme sa temperaturama sa nekoliko stepeni iznad nule, ujutru sa slabim mrazom i pomalo snega - rekao je Todorović.

Kako kaže, vrlo je mala verovatnoća da će se napraviti snežni prekrivač u nižim predelima.

- Oko 20. će biti još jedna epizoda zahlađenja, sa snegom koji bi mogao da se zadrži u nižim predelima - rekao je Todorović.

Dodaje da zima neće biti preterano oštra. Kako kaže, sada ulazimo u seriju naoblačenja i smene kiše i snega.

Autor: