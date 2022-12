Ambasadorka Srbije u Kini: Direktan let između Beograda i Tijenđina doprineće boljem povezivanju naroda Kine i Srbije.

„Očekuje se da će direktni let između Beograda i Tijenđina umnogome doprineti intenziviranju sveobuhvatnog strateškog partnerstva između dve zemlje“, rekla je Kineskoj medijskoj grupi ambasadorka Srbije u Kini Maja Stefanović, uoči prvog leta na toj liniji, koji će biti realizovan 9. decembra.

Stefanović je rekla da uspostavljanje ovog direktnog leta predstavlja realizaciju ranijeg dogovora predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika NR Kine Si Đinpinga.

„Ovom letu pridajemo veliki značaj, očekujemo da će njegovo uspostavljanje doprineti daljem intenziviranju sveukupne strateške saradnje između dve zemlje, u prvom redu očekujemo intenziviranje društvene razmene, i razmene delegacija u svim oblastima, posebno kada je reč o ekonomskoj saradnji, naročito očekujemo intenziviranje turističke saradnje, odnosno obnovu trenda iz prepandemijskog perioda“, izjavila je ambasadorka, podsetivši da je u 2019. godini Srbiju posetilo rekordnih 145 hiljada kineskih turista.

Očekuje se da će prvi let na toj liniji poleteti u 14:10 sa aerodroma Nikola Tesla, i sleteti u severni kineski grad Tijenđin u 7:00 u subotu po pekinškom vremenu.

Letovi između dva grada obavljaće se jednom nedeljno i to od Beograda do Tijenđina petkom, dok će se povratni letovi od najveće luke u severnom delu Kine do Beograda obavljati nedeljom. Letovi će se obavljati avionima Erbas A330, a prosečno trajanje leta je 10 časova od Beograda do Tjenđina i 12 časova u povratku, rekla je ambasadorka.

Ona je kazala da letenje za Kinu za Er Srbiju nije nepoznanica.

„Tokom 2020. godine, Er Srbija je obavila izuzetan važan zadatak, odnosno sa više od 100 letova Er Srbije realizovan je transport tada više nego neophodne medicinske opreme i materijala u jeku epidemije kovida“, podsetila je Stefanović.

Ovom linijom, Er Srbija ponovo uspostavlja direktne letove do Kine posle 22 godine, od oktobra 2000. godine, kada je tadašnji JAT poslednji put leteo za Peking, kaže ona.

Podsetimo, Tijenđin je megagrad na severu Kine sa 13,7 miliona stanovnika. On je izuzetno važan industrijski i finansijski centar, koji je zajedno sa Pekingom, Šangajem i Čungćingom, jedan od četiri grada pod direktnom upravom centralne vlade Kine. Taj grad je glavna luka putem koje se snabdeva kineska prestonica Peking i najznačajnija luka na severu Kine. Tijenđin i Peking vezuje pruga duga 117 kilometara kojom saobraćaju superbrzi vozovi, kojima se između dva grada stiže za oko 30 minuta.

