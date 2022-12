OD DANAS DIREKTAN LET ZA KINU: Premijerka Ana Brnabić ispratila let za Tjenđin (FOTO)

JAT pre 22 godine, a od danas "Er Srbija" leti direktno do Kine.

Putnici će ubuduće moći jednom nedeljno, petkom, da iz Beograda stignu u Tjenđin i vrate se nedeljom u srpsku prestonicu.

Prvi let ispratila je danas premijerka Ana Brnabić, abasadork Kine Čen Bo, miistar saobraćaja Goran Vesić. "Erbas 330" kreće u 14.10. Zbog komplikovanih kovid procedura tamo je do povratka.

- Ovo je praktično direktan let do Pekinga, jer je brzim vozom od aerodroma samo 30 minuta. Ovaj let će ojačati privredne veze. Dovešće još investitora, ali i turista - rekla je premijerka.

Pre korone, 2019. u Srbiji je boravilo 145.000 gostiju iz te zemlje. Naš sledeći prioritet je potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom. Tada će nebo biti granica za našu privredu.

Tjenđin je 117 kilometara udaljen od Pekinga, ali se ta razdaljina prelazi za svega pola sata. S druge strane, let traje 10 časova kada se leti u Kinu a 12 sati u povratku.

