OVO SVI SRBI VOLE DA PIJU, A PRED PRAZNIKE POSKUPLJUJE DO 20 ODSTO! Proizvođači imaju jasne razloge: Mnogima se ovo NEĆE DOPASTI!

Domaći proizvođači "srpskog blaga" kao razloge poskupljenja navode rast cena energenata, ali i voća - jabuke, šljive i dunje

Domaći proizvođači rakije najavljuju poskupljenje ovog "srpskog blaga", i to do 20 odsto! Kao razlog za rast cene navode poskupljenje energenata, inflaciju, ali i dolazak novogodišnjih i božićnih praznika, kad naši građani vole da popiju i pokoju više, pa to vide kao priliku da zarade.

- Cena domaće rakije se trenutno kreće od 500 pa sve do 1.200 dinara za litar, zavisno od mesta u Srbiji i kvaliteta samog proizvoda. S obzirom na to da je sve poskupelo, počev od osnovnih namirnica, struje, ogreva, smatramo da je vreme da podignemo i cenu rakije. Mislim da bi realna situacija bila da šljivovica poskupi bar za deset odsto, dok ostale rakije treba da poskupe i do 20 odsto - priča za Kurir Z. G, proizvođač rakije iz Vlasotinca, i dodaje:

- Takođe, ono što bi trebalo da promeni cenu je i smanjen rod voća, a pre svega šljive. U pojedinim krajevima na jugu Srbije ovogodišnji rod je bio prepolovljen, a iako je veći deo tog voća otišao za rakiju, jer su na sam kvalitet ploda uticali suša i grad, ipak su prinosi u mnogim domaćinstvima manji.

Minimalno

Agroanalitičar Milan Prostran kaže za Kurir da trenutno postoje realni razlozi za poskupljenje rakije.

- Iako država kontroliše cene osnovnih životnih namirnica, neke su poskupele i više od 20 odsto. S obzirom na to da rakija ne podleže kontroli, očekivano je i da njena cena poraste uzevši u obzir cenu energije i namirnica. Ono što bi možda i najviše uticalo na poskupljenje je visoka ovogodišnja cena voća, počev od jabuke, šljive pa sve do kasne jesenje dunje - ističe Prostran i dodaje da u našoj zemlji postoje proizvođači koji svoje kvalitetne proizvode uvek drže za nijansu skuplje od ostalih:

- Ukoliko je neko spreman da plati kvalitetan proizvod, on će to uraditi i bez obzira na poskupljenje.

Naš sagovornik smatra i da je poskupljenje rakije od deset odsto minimalno i da je možda i neosetno u odnosu na rast ostale robe koju kupujemo svakodnevno.

Akcize

- Dakle, ukoliko dođe do poskupljenja, ostaje da vidimo da li će biti potrošača koji će platiti tu višu cenu. S obzirom na to da je u toku period slava, kad naši građani kupuju rakiju, videćemo kakva će potražnja biti - zaključuje Prostran.

Podsetimo, minule godine je Zakonom o akcizama koji je usvojila Vlada Srbije predviđeno da se sva jaka alkoholna pića oporezuju prema procentu čistog alkohola merenog na 20 stepeni Celzijusa u gotovom proizvodu, nezavisno od koje su sirovine proizvedena.

Od sledeće nedelje Kafa poskupljuje do deset odsto? Pojedini proizvođači kafe već od naredne nedelje nameravaju da poskupe kafu za deset odsto, pišu beogradski mediji. Ipak, stručnjaci koji su dobro upoznati s prilikama na tržištu kažu da su poskupeli "ostali parametri", poput kartona, folije, energenata, ali da je pad cena sirovine - kafe, to potpuno kompenzovao, zbog čega novo poskupljenje nije realno. U avgustu ove godine je cena po kilogramu sa 800 dinara, koja je bila na najviše nivou, pala na 600 dinara.

Na sva žestoka alkoholna pića koja sadrže 40 odsto alkohola se, umesto tadašnjih 136 dinara po litru, budžetu dotira 185 dinara. Shodno ovim izmenama nameti na domaća pića kao što su rakije bili su veći, zbog čega je došlo do njihovog poskupljenja, za razliku od uvoznih pića.

Autor: