DANAS SLEDI PREOKRET, NAKON NATPROSEČNO TOPLIH DANA! Večeras pljuskovi koji će preći u susnežicu i sneg!

U nedelju na jugu Srbije toplo za ovo doba godine, a na severu i zapadu Srbije zahlađenje sa kišom koja će preći u susnežicu i sneg tokom dana. Zato će minimalna temperatura biti na kraju dana, a ujutru maksimalna. Vetar umeren severni i severozapadni.

Jutarnja temperatura od 2°C na severu Vojvodine do 10°C u Nišu, a maksimalna od 2°C u Somboru do 15°C u Vranju i Pirotu. Uveče na severu i zapadu susnežica i sneg, a na jugu kiša. Temperatura u 22h od 0°C na severu do 6°C na jugu.

Beograd: U nedelju zahlađenje sa kišom koja će popodne ili uveče preći u susnežicu i sneg. Zato će u jutarnjim satima biti toplije nego uveče. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura 9°C, što će biti i maksimalna, a minimalna uveče 2°C. Uveče susnežica i sneg. Temperatura u 22h oko 2°C.

