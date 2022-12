U SRBIJU STIŽE SNEG! Meteorolog Đorđe Đurić kaže da nas već večeras čeka velika promena vremena!

Prave prolećne temperature ovog podneva su u Srbiji. Nakon veoma tople noći i jutra sa temperaturama koje se ponegde nisu spuštale ni ispod 15°C, ovog podneva u centralnim, zapadnim i jugoistočnim predelima Srbije temperatura je dostigla 18°C, a očekuje se i do 20°C.

- U Beogradu je 16°C, a očekuje se do 17°C, a veoma toplo je i na planinama, pa Zlatibor meri 14°C, Sjenica 12°C, a Kopaonik 5°C. Nešto hladnije sa kišom i pljuskovima je na severu Vojvodine, uz temperature oko 8°C, dok rosulja pada u Negotinskoj Krajini, temperatura je oko 8°C. Veoma toplo vreme posledica je fenskog efekta jakog južnog vetra. Inače, Srbija je pod uticajem veoma snažnog ciklona sa Jadranskog mora i nalazimo se u toplom sektoru. Vazdušni pritisak je znatno ispod normale - kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Kako najavljuje i u nastavku dana Srbija će biti pod uticajem snažnog ciklona, koji će se svojom centrom tokom vikenda premeštati preko našeg područja i Panonske nizije ka severoistoku. Pod njegovim uticajem biće oblačno i vrlo toplo sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz jak južni vetar i temperature od 10°C na severu Vojvodine do 20°C u zapadnim, centralnim i jugoistočnim predelima, u Beogradu do 17°C, a u Negotinskoj Krajini oko 8°C.

I dok će temperature u Srbiji danas biti prave prolećne, jako zahlađenje do kraja dana zahvatiće Sloveniju i Hrvatsku sa snegom, dok se ekstremno obilni pljukovi sa grmljavinom očekuju u oblasti Jadrana, naročito u Dalmaciji, Hercegovini i na jugu Crne Gore.

- U toku večeri doći će do jake promene vremena u Srbiji. Centar ciklona nalaziće se nad Vojvodinom i ispred centra duvaće veoma jak jugoistočni vetar, koji bi u Pomoravlju, Podunavlju, u Braničevskom okrugu, na jugu Banata i u brdsko-planinskim predelima imao i olujne udare preko 70 km/h, dok će iza centra ciklona vetar biti u skretanju na veoma jak severozapadni i to prvo na području Bačke, Srema, Mačve i Podrinja. Kako se centar ciklona bude tokom noći izmeštao dalje na severoistok, tako će hladni front prodarati i do centralnih predela Srbije, uz jako zahlašenje i skretanje jugoistočnog vetra na jak severozapadni. Temperature će biti u padu u padu za 10 do 15 stepeni - dodaje meteorolog.

Centar ciklona u nedelju nastaviće put dalje prema severoistoku i Srbija će se naći u zadnjem delu, koji će omogućiti prodor veoma hladne vazdušne mase sa severa. Zahlađenje u nedelju ujutro uz jak severozapadni vetar zahvatiće veći deo Srbije, pa se uz jaku kišu i pljuskove očekuje temperatura od 3 do 7°C, dok će jug i jugoistok Srbije i dalje biti u toplom sektoru, uz jugoistočni vetar i temperature od 11 do 15°C, ali će zahlađenje tokom dana stići i do ovih predela. Već ujutro kiša će preći u sneg na zapadu Srbije i to prvo na planinama, a tokom dana kiša će preći u susnežicu i sneg i u mnofim drugim nižim predelima Srbije, izuzev na jugu i jugoistoku gde će snežna granica biti iznad 600 metara nadmorske visine, a u drugim predelima Srbije od samih nizija do 300-400 metara. Istovremeno prema kraju dana padavine će u Vojvodini, a potom i na severu Srbije će prestatati. U nedelju krajem dana i tokom večeri temperarura u Srbiji biće od 0 do 5°C, na planinama ispod 0°C.

U ponedeljak na severu suvo. U ostalim predelima susnežica i sneg, na jugu i jugoistoku kiša. U brdsko-planinskim predelima očekuje se 20ak cm snega, a manji snežni pokrivač se očekuje i u nižim predelima južne i centralne Srbije. Biće veoma hladno, ujutro mraz, a tokom dana od 0°C na severu do 5°C na jugu Srbije.

U utorak i sredu suvo i veoma hladno, ujutro uz mraz. Maksimalna temperatuta u subotu od 0 do 4°C, a u sredu će biti toplije.

- Novo pogoršanje vremena sa padavinama očekuje se od četvrtka. Prvo se očekuje otopljenje, uz temperature do 10°C, uz jak jugoistočni vetar, a u subotu novo zahlađenje, uz jak severozapadni vetar - najavljuje Đurić.

Prema trenutnim prognozama u danima oko Svetog Nikole očekuje se pravo zimsko vreme, uz temperature oko 0°C, ujutro i u uz mraz, a da li će biti snega ili padavina još uvek je rano precizirati, kaže meteorolog.

Prosečna maksimalna tempetatura u Srbiji za sredinu decembra je od 4 do 8°C. Ona će danas biti i za 10 ak stepeni viša od proseka. Sutra sledi jako zahlađenje, pa će početkom sledeće sedmice temperature biti i nešto ispod proseka, da bi se u drugoj polovini vratila na prosečne vrednosti, a potom bi ponovo usledilo zahlađenje.

- Vrlo visoke temperature za ovo doba godine, jak i neugodan južni vetar sa fenskim efektom i veioma nizak vazdušni pritiska usloviće da danas biometorološka situacija bude veoma nepovoljna po ljude, naročito po osobe sa hroničnim bolestima. Zbog nagle promene vremena sa naglim padom temperature i porastom pritiska, nepovoljna situacija očekuje se i u nedelju, ali već od ponedeljka biometeorološka situacija konačno će biti veoma povoljna i ugodna, a vreme u skladu sa kalendarom - objašnjava on.

Nakon današnjeg dana, od sutra nam sledi jako zahlađenje, pa nas od sledeće sedmice očekuje pravo zimsko vreme, što je uvod da smo na korak od kalendarskog početka zime.

