JUTRO U MINUSU, DAN HLADAN! Ponedeljak OSVANUO POD SNEGOM - Evo kakav početak radne nedelje je pred nama!

U ponedeljak se širi zahlađenje ka južnim krajevima uz povremen sneg, dok će na severu Srbije biti suvo uz delimično razilaženje oblaka i malo sunčanih intervala.

Vetar umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna od 1°C na zapadu do 6°C na jugu, u Vranju i Pirotu. Uveče na jugu sneg, a u ostalim krajevima suvo. Temperatura u 22h od -2°C do 2°C.

Beograd: U ponedeljak hladno i promenljivo oblačno sa slabim snegom povremeno. Vetar umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna 2°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 0°C.

