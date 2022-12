Spremite se za VREMENSKI PREOKRET: Sledeće nedelje sneg i minus, a evo šta će biti za Svetog Nikolu

Početkom nedelje hladno, ponegde uz slab sneg.

U ponedeljak jutro hladno, nad južnim i jugoistočnim predelima regiona oblačno uz padavine, uglavnom uz sneg, a ponegde na jugu Hercegovine kiša. Nad središnjim predelima provejavanje snega ponegde, a nad ostalim delom regiona uglavnom suvo. Tokom dana u ponedeljak oblačno, a padavine bi i na jugostoku posle podne trebale prestati. Uveče vedro ali hladno. Dnevni maksimum od -1 do +3 stepena Celzijusa, na jugu regiona oko +5 stepeni Celzijusa, stoji u najnovijoj vremenskoj prognozi za Srbiju meteorologa Marka Čubrila.

– U utorak jutro vedro i hladno uz minimum od -7 do -2 stepena Celzijusa. Tokom dana malo do umereno oblačno i suvo uz povećanje oblačnosti krajem dana. Dnevni maksimum do 0 do +5 stepeni Celzijusa.

Sredinom nedelje se očekuje uticaj nove ciklonske aktivnosti iz Sredozemlja – najavljuje Čubrilo.

U sredu će prvo usleditii prolazno pogoršanje ponedge uz mešovite padavine, dok se samo sneg očekuje u predelima preko 600mnv. Vetar jugoistočni, umeren,a nad košavskim područjem i pojačan. Dnevni maksimum do +1 do +6 stepeni Celzijusa, stoji u prognozi.

– U četvrtak i petak bi trebalo biti pretežno oblačno ali i toplije uz kišu u nižim i sneg u brdsko-planinskom delu regiona. Vetar umeren, u košavskom području i jak jugoistočni, a duž Jadrana jugo. Dnevni maksimum u porastu i u petak bi se trebao kretati od +3 do +9, a na jugu i oko +12 stepeni Celzijusa ponegde – piše meteorolog.

Vreme narednih dana

Oko 17.12. postoji signal za zahlađenje uz snežne padavine i formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima, dok drugi model daje znatno topliji signal u tom periodu i snega ima samo na planinama.

Moguće je da 18.12. bude hladno uz sneg, a nakog toga suvo vreme uz jače jutanje mrazeve i dnevne maksimume od -3 do +2 te bi se sneg nad većim delom regiona mogao zadržati.

– Oko 20.12. bi krenuo trend ka novoj promeni, ali je taj period obzirom na nesigurnost sinoptike oko 17.12. potpuno neizvestan – zaključuje Čubrilo.

