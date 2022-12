JOŠ SAMO TRI DANA DO SPEKTAKLA! Od 15. do 30. decembra Beograđani će moći da uživaju u POZORNICI ADRENALINA: Na Beogradskom sajmu održaće se tradicionalni 'Novogodišnji vašar'

Organizator Vasilije Županjevac najavio je i više nego zanimljiv program na Novogodišnjem vašaru, koji će se, tradicionalno održati od 15. do 30. decembra na Beogradskom sajmu.

60 GODINA DUGE TRADICIJE

Vašar u Beogradu je mesto gde možete doći da se provozate na raznim vožnjama za dizanje adrenalina, testirate svoju preciznost u gađanju čunjeva i pucanju na mete, jedete šećernu vunu koja je simbol svih vašara, i uživate u prazničnoj atmosferi i euforiji koja pristiže sa novogodišnjim i božićnjim praznicima.

Očekuje se veliki broj posetilaca samom sajmu, ali i Beogradu, zbog toga se svi organizatori trude da ponude što kvalitetniji program dešavanja. Procene kažu da je prošle godine Beograd posetilo skoro 60.000 turista za vreme novogodišnjih praznika, a svim manifestacijama je prisustvovao broj od oko dvesta hiljada Beograđana. Ovo je dovoljan razlog da se ove godine očekuje dosta veći broj posetilaca, pa verujemo da iz Beograda niko neće otići nezadovoljan jer je organizacija na visini zadatka. Ova manifestacija je jedan od pet ključnih događaja zabavnih dešavanja u Beogradu.

Kako je Županjevac otkrio, vašar organizuje 58. godina, gde samo prve dve, nije imao udela u organizaciji.

Od 1969. godine do danas, vašar se dosta promenio. Kupovao se cirkus, on je bio pored hrama Svetog Marka, i tu je radio. Uvek je bilo puno. A onda je 1967. godine, kada smo uvozili luksuzne cirkuse iz Evrope, tada je vašar bio još puniji... - prisećao se Županjevac.

- Vašar je za posetu svih uzrasta. Mi vodimo računa da i deca, koja su baš mala, do odraslih napravimo po nešto zanimljivo. Osnova vašara je zabavni park koji u svom delu ima delove za najmlađe, starije, i one najstarije. Sa desne strane imamo atrakcije, objekte koji su adrenalin objekti. "Spidi", "Duga", "Enterprajz"... Sa leve strane su Kuća straha, brod, autodrom. Sa donje strane isto ima objekata... Ima ih oko 27. To je u hali 1 - otkrio je Županjevac.

Radno vreme je od 12 do 20 sati, hala je zagrejana i prijatna, rekao je Županjevac.

Autor: