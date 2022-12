DA LI JE SVEMIR PREOPTEREĆEN SATELITIMA?! Populizator astronomije za Pink OTKRIVA koliko to može da bude OPASAN PROBLEM: Gužva je velika!

Međunarodna astronomska unija zabrinuta je zbog nivoa svetlosnog zagađenja sa novog veštačkog satelita ''Blu voker'', koji je nedavno lansiran u orbitu. To može da ometa astronomska istraživanja, ali i da utiče na mobilne mreže i bioritam.

Naučnici su izdali zajedničko saopštenje u kojem napominju da se orbiter kompanije '' AST spej smobil'' iz Teksasa sa faznom rešetkom od 64 metara kvadratna pokazao kao jedan od najsjajnijih objekata na noćnom nebu i da bi mogao da ometa naučna istraživanja.

Drugi problem, prema naučnicima, jeste to što je ''Blu voker '' u suštini veoma moćan svemirski toranj. Uređaj je dizajniran da prenosi radio-signale i obezbeđuje satelitsku komunikaciju vlasnicima konvencionalnih pametnih telefona. Suština je da bi ovi radio-signali mogli da ometaju upotrebu radio-teleskopa na Zemlji, smatra Unija.

Populizator astronomije Branko Simonović kaže da je u pitanju velika gužva u niskoj zemljinoj orbiti, gde se nalazi veliki broj satelita.

- Ima ih više od 8.500 hiljada...Gužva je velika - naveo je Simonović.

Ima jedan neobičan fenomen, a to je da strani mediji imaju spodobnost da svaku vest deformišu, da to bude to teme, ali opet daleko, naveo je on.

- Bluvoker je prethodnica jedne buduće satelitske konstalacije. U perspektivi se to polje popunjava sa novim, imućnim igračima. Sateliti se ne sudaraju, ali to je potencijalni rizik - kaže Simonović.

To je problem regulative, a za taj prostor zadužene su Ujedinjene nacije, objašnjava Simonović.

- Mi vidimo da se zakoni ne poštuju na zemlji, a kamoli tamo gde sila boga ne moli - naveo je on.

Sateliti imaju širok spektar korišćenja. Postoje oni piko, nano i ostali sateliti, ali ima i onih koji imaju ozbiljnu funkciju u telekomunikaciji, za složne naučne radove, dodao je Simonović.

Autor: