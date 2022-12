Radovi na deonicama nekih putnih pravaca

Na auto-putu E-75, zbog radova na rehabilitaciji nadvožnjaka na petlji Vrčin, izmenjen režima saobraćaja na putu, do 30. decembra do 17 časova, saopštilo je danas JP "Putevi Srbije".

Saobraćaj u smeru prema Nišu se odvija preticajnim saobraćajnim trakama, a u smeru prema Beogradu voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Ruma - Šabac, na izlasku iz Hrtkovaca prema Šapcu, izmena režima saobraćaja u zoni buduće petlje Hrtkovci, zbog obezbeđivanja pristupa gradilištu auto-puta Ruma - Šabac do 1. septembra 2023. godine. Saobraćaj se odvija neometano shodno privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Kuzmin - Sremska Rača, kod graničnog prelaza Sremska Rača, izmenjen je režim saobraćaja zbog radova na izgradnji prilazne konstrukcije mosta preko reke Save na budućem auto-putu Kuzmin - Sremska Rača. U zoni radova saobraćaj se odvija dvosmerno privremenom devijacijom. Brodarevo - Žuti Kuk, sanacija odrona-nestabilne kosine, do 14. decembra obustava saobraćaja od 10-12 i od 14-16 časova zbog radova na izgradnji galerije 1. Alternativni putni pravac: Kolovrat - Jabuka. Kostojevići - Varda, radovi na rekonstrukciji do 15. decembra u toku svetlog dela dana, uz povremeno odvijanje naizmeničnim propuštanjem vozila.