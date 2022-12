Dušan Uzelac o poskupljenju kredita: "Vrednost kamate je normalna"

Dušan Uzelac iz udruženja "Kamatica" naveo je da je Narodna banka Srbije dala preporuku građanima da produže otplatu kredita, međutim, iako će rata biti manja, građani koji se oduče za tu opciju platiće bankama više.

- Kamatna stopa je porasla za 50 baznih poena, sada je pet odsto i to je uloga Narodne banke, da održava monetarnu stabilnost i ovo su antiinflantorne mere. Sve što radi banka jeste da predupredi veće poremećaje na finansijskom tržištu i upravo je to postepeno povećavanje referentne kamatne stope kako bi se promenili odnosi, poskupeo novac, da bi ga povukli sa tržišta i da bi sprečili inflaciju. Ovo nema nikakve veze sa kreditima. Oni su posledica ovog mehanizma, a ovo je postavljeno ovako da bi se suzbila inflacija - kaže Dušan Uzelac iz "Kamatice".

Od početka godine do sada kamate su skočile 15 do 20 odsto u zavisnosti od banke, ističe Uzelac.

- Nešto što je bilo 5 odsto, skočilo je na 7 odsto. Imamo dve strane koje pratimo, jedna je evropska, druga je lokalna dinarska. Kada je evropska u pitanju gleda se euribor, a ovde se gleda referentna kamatna stopa kao osnovna, a posle nje belibor, što je pandan euriboru i on diktira cenu novca. Građanima koji su uzeli kredite vezane za euribor to piše u ugovru. To su varijabilni krediti koji prate tu vrednost - kaže Uzelac.

On dodaje da niko ne može da predvidi šta će se dalje dešavati.

- Nema krize u civilizacijskom smislu, više su političke krize. Tržište je nestabilno, ali se ništa ne dešava preko noći. Nedostaje finansijski dvogled u budućnost. Stabilnost stupa onda kada cena nafte može da se izračuna za nerednih pet godina - kaže Uzelac, koji podvlači da je najbitnije da se osvesti stabilnost primanja i mogućnost otplate kada je u pitanju podizanje kredita.

- Bankari su znali da je euribor ranije bio na nernormalnom nivou, a da je sada na normalnom i da će sigurno u jednom momentu skočiti, ali nisu pričali o tome, već je bilo da su sada krediti povoljni i da sada treba uzimati. Klijenti su sada ljuti, jer je banka prećutala taj deo. Što se tiče daljeg skakanja, do proleća ne može ništa da se kaže, a nakon toga će se znati koje su mere postignute. Kredit podižite kada hoćete, a ne kada morate. Kredit nije loša stvar, a ako ste glupi i ne znate kako kredit da otplatite onda je svaki kredit problem - kaže Uzelac.

Narodna banka je posavetovala građane da traže produžetak za otplatu kredita, međutim to i nije tako efikasno rešenje, ističe Uzelac.

- Ono što dugujete danas rasporedi se na veći broj rata u budućnsti. Samim tim mesečna rata će biti manja, ali će u perspektivi platiti više banci, jer se banci daje novac na dan korišćenja. Najjeftini kredit ne postoji, to je bankarski marketinški trik i sve je individualno. Smanjena je potražnja za stambenim kreditima. Kada padne kupovna moć građana, smanjuje se i podizanje kredita, jer manje ljudi sebi može to da priušti - kaže Uzelac za "Prvu".

