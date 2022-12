Srpske železnice uvele novi red vožnje

Srpske železnice počele su da primenjuje novi red vožnje, kojim je planiran saobraćaj 206 vozova u unutrašnjem saobraćau i 128 vozova iz sistema BG voza.

Novim redom vožnje, koji se primenjuje od 11. decembra, planiran je i saobraćaj po dva međunarodna i pogranična voza, objavilo je preduzeće Srbija voz. Međunarodni voz za Bar polaziće iz stanice Zemun u 19:58 časova i iz stanice Bar za Zemun u 19:00 časova. U letnjoj sezoni od 16. una do 17. septembra, pored večenjeg saobraćaće i dnevni međunarodni voz za Bar. Između stanica Dimitrovgrad i Sofia saobraćaće dva pogranična voza. U unutrašnjem saobraćau predviđeno je 25 brzih Inter City i 11 Regio Expres vozova do Novog Sada. Do Užica će saobraćati dva Regio Expres voza, kao i dva Inter Regio voza do Zvornika, a ukupno će biti i 166 polazaka Regio vozova. Zbog radova na infrastrukturnim kapacitetima Niš-Brestovac, nie planiran saobraća vozova na relaciama od Niša do Preševa, Merdara i Leskovca.