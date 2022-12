JUTRO HLADNO, POPODNE RAZVEDRAVANJE: Juče je u Beogradu padao sneg, a evo kakav dan nas očekuje ovog utorka!

U utorak ujutru umeren mraz, a tokom dana hladno, ali pretežno sunčano u severnim, centralnim i istočnim predelima. Na jugozapadu i jugu Srbije u toku dana dolazi do postepenog naoblačenja, ali bez padavina do kasnih večernjih sati.

Vetar slab, ujutru severozapadni ili promenljiv, a popodne u skretanju na istočni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -11°C do -3°C, a maksimalna od 0°C do 4°C. Uveče suvo sa mrazem. Temperatura u 22h od -6°C do -1°C.

Beograd: U utorak ujutru mraz, a tokom dana hladno i pretežno sunčano. Vetar slab, ujutru zapadni, a popodne jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura -3°C u centru, na obodu grada oko -6°C, a maksimalna oko 2°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h oko -1°C.

