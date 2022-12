MAMAMA PUNA PLATA I PO ROĐENJU DETETA: Preduzetnicama sledi izjednačavanje prava sa ostalim porodiljama

Od Nove godine, a najkasnije od 1. marta, sve mame preduzetnice biće izjednačene u pravima koja se tiču trudničkog i porodiljskog perioda sa onima koje su zaposlene kod poslodavca.

Posle nekoliko godina ukazivanja na problem, frizerke, advokatice, kozmetičarke, knjigovođe, odnosno sve one koje imaju sopstveni biznis biće pred zakonom jednake sa ostalim majkama.

Zbog rupa u propisima o finansijskoj podršci porodici s decom, zdravstvenom osiguranju i o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje, ovim mamama su oduzeta neka od osnovnih prava koje imaju žene zaposlene na drugim mestima. Zbog toga su mnoga preduzeća čiji su osnivači dame gašena uglavnom zbog bankrota.



Za razliku od zaposlenih žena, država njima ne uplaćuje doprinose za vreme porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta. To znači da za vreme porodiljskog nemaju pristup penzijskom i invalidskom osiguranju, a pored toga uskraćeno im je i pravo prenosa na supruga odsustva sa rada radi nege deteta. Problem je što postojeći propisi zaposlene žene i one koje imaju sopstveni biznis tretiraju kao dve različite kategorije, odnosno, preduzetnice zakon prepoznaje kao nezaposlene. Ne samo da su zaposlene, nego i plaćaju ozbiljne poreze i doprinose i zapošljavajući druge ljude rasterećuju državu.

Kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, za državu je važno da se popravi njihov položaj i to što pre, pošto ih je sve više.

- NJima smo do sada na porodiljskom davali naknadu od 50 odsto umesto od 100 odsto.

Gledaćemo da to promenimo od 1. januara, ako ne, onda ćemo od 1. marta. One nemaju ni garantovanu zaradu u visini republičkog minimalca, niti plaćene doprinose. Takođe njihovi partneri ne koriste pravo na negu deteta umesto njih, a u slučaju da odluče da imaju više od dvoje dece nisu mogle da odsustvuju sa posla dve godine. To moramo da menjamo. Moramo da brinemo o našim ženama, majkama, da bi nas bilo više - rekao je Vučić.

Godinama unazad mnoga roditeljska udruženja ukazivala su na ovaj, kao i na ostale manjkavosti propisa.

Tatjana Macura, predsednica udruženja "Mame su zakon" je, kaže, presrećna da čuje da je predsednik države podržao i prihvatio njihovu inicijativu da se položaj trudnica i preduzetnica unapredi.

- Napisali smo dobre predloge izmena i dopuna zakona, spremne smo na dalje razgovore i znamo da će naše ideje poboljšati život žena koje samostalno obavljaju delatnost - kaže Macura.

Za Jovanu Ružičić iz "Centra za mame" dobra vest je da su ove majke primećene.

- Raduje me da čujem da predsednik Vučić govori ono za šta se "Centar za mame" već godinama zalaže. Aplauz ćemo sačuvati za trenutak kada se sama izmena desi, jer su je mnogi najavljivali, ali je sve ostalo na tome. Mame preduzetnice zaslužuju podršku svoje zemlje i kada se odluče da se ostvare u ulozi roditelja. U interesu je svih, države, njihovih porodica, ali i njih samih, da one nastave da rade - ističe naša sagovornica.

