PRIČA KOJA ĆE VAM NATERATI SUZE NA OČI: Troje mališana iz Srbije žive u bedi i siromaštvu, do škole putuju 25 km, a žele samo ovo (VIDEO)

U selu Svinjište u opštini Kuršumlija živi porodica Rašković. Otac, majka i troje dece žive u bedi i siromaštvu. Organizacija Srbi za Srbe pokrenula je inicijativu za prikupljanje pomoći kako bi se ovoj porodici pomoglo da dobiju novi dom.

"Upravo se završila sezona branja pečuraka koje smo sestra, brat i ja sakupljali i sušili. Kada ne učimo, pomažemo mami oko kućnih poslova, a tati oko poljoprivrede", govori vredna devojčica, neobičnog imena Lutka (12), dok stoji ispred stare i ruinirane kuće od blata.

Pored Lutke, sramežljivo stoje njen brat i sestra Dušan (13) i Aleksandra (11). Njih su posetili ljudi iz humanitarne organizacije Srbi za Srbe i pokazali im svoju kuću.

Dugačka pravougaona soba sa zemljanim podom i istrošenim pokućstvom predstavlja i kuhinju i dnevni boravak. Plafon pun krpljenih rupa, koji izgleda kao da će svakog trenutka da popusti, izaziva nemir i strepnju šta može da se desi u bliskoj budućnosti.

"Živimo kako moramo, ali verujemo u Boga!"

Skroman i staložen, otac Zoran Rašković dočekuje ih, kako red nalaže, domaćom rakijom. Upoznat je sa radom organizacije već nekoliko godina i, kako kaže, srećan je što su došli u njihov skromni dom.

Pre skoro 30 godina, roditelji su ga poslali u Beograd na školovanje. Završio je građevinsku školu i radio na građevini dok firma nije propala. Zbog nedostatka posla, povrede kičme koju je zaradio na poslu i potrebe da brine o onemoćalim roditeljima, vratio se u selo. Radio je na imanju, sekao šumu i čuvao ih. U susednom selu, pronašao je ženu Ivanu, a zatim su stigla i deca.

- Kuća je građena negde uoči Drugog svetskog rata i trebalo je samo da bude pomoćni objekat, praktično štala. Imamo struju, tehničku vodu sam uveo pre nekog vremena, a vodu za piće uzimamo iz bunara. Krov je jednom maltene skroz pao, pa ga s vremena na vreme krpimo – govori Zoran o uslovima u kojima žive.

- Ovde ćeš pre da sretneš divlje svinje ili srne, nego ljude - rekao je on.

Imaju dosta livada, pašnjaka i šuma, pa im je primaran izvor prihoda poljoprivreda. Drže i svinje, krave i baštu za sopstvene potrebe, tako da bar ne oskudevaju u hrani.

Orlovi su nam komšije

Na vrhovima ogromnih stabala, koja širokim krošnjama štite njihov dom od nepredvidivih vetrova, gnezde se orlovi. Kako Zoran u šali kaže, oni su njihove komšije.

Do sela Svinjište koje se nalazi na tromeđi opština Kuršumlija, Podujevo i Medveđa, može se stići jedino traktorom ili jakim terenskim vozilom. Zimi kad okuje sneg i to je maltene nezamislivo. Članovi Humanitarne organizacije Srbi za Srbe prošli su kroz pravu avanturu kako bi došli do kuće porodice Rašković, potpuno izolovane na obroncima Radan planine.

"Žao mi je što suprug i ja nismo u prilici da svojoj deci priuštimo bolje uslove za život"

Ponosnim glasom, majka Ivana govori o deci.

Lutka je odličan đak sa svim peticama, pa se nadaju da će za dve godine moći da joj priušte da pođe stopama svog oca i nastavi školovanje u Beogradu. Zajedno sa bratom Dušanom osvajala je i nagrade na školskim takmičenjima u trčanju. Ovo nije začudilo nikog jer im je potrebno dvadesetak kilometara do škole, a dobar deo puta prelaze pešaka.