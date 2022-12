IZ MINUSA U PLUS! Ujutro 7 stepeni ispod nule, u petak plus 18, vremenska prognoza do i posle Svetog Nikole

Iako je Srbiju zahvatilo prvo zimsko zahlađenje, i iako se novo očekuje tokom sledećeg vikenda, i dalje će se čekati na ono pravo zimsko zahlađenje sa obilnim snegom, kaže meteorolog.

Zahlađenje je zahvatilo Srbiju ali sledi prestanak padavina. Sutra ujutro do -7 . Od srede otopljenje, u petak i do 18°C, ali uz pljuskove sa grmljavinom. Za vikend novo zahlađenje sa kišom i snegom. Od Svetog Nikole toplije, kaže za Telegraf.rs meteorolog Đorđe Đurić.

"Nakon što je prvi dan vikenda doneo prolećne temperature, u Beogradu skoro 20 stepeni, jer smo se nalazili u prednjem delu ciklona, koji se premeštao sa Jadranskog mora preko Panonske nizije i u sistemu snažnog južnog strujanja, drugi dan vikenda doneo je 15-ak stepeni niže temperature i jako zahlađenje, jer smo se našli u zadnjem delu ciklona i u sistemu jakog severnog strujanja. Ponegde je kiša prešla i u sneg, ali su pre prelaska kiše u sneg, padavine u većini predela prestale.

Danas je u Vojvodini došlo do razvedravanja, pa preovladava sunčano, ali veoma hladno, dok se u ostalim predelima oblačno i tmurno sa slabim snegom, na jugu i sa susnežicom. Ciklon, koji je tokom vikenda prešao preko Srbije, danas se nalazi nad zapadom Rusije i ovaj ciklon u svom zadnjem delu uslovljava severno strujanje i dalje prodor veoma hladne vazdušne mase sa severa. U Beogradu je jutros provejavao sneg, a u nastavku dana sledi razvedravanje", kaže Đurić.

U utorak ujutro u severnoj polovini Srbije biće vedro, pa će jutro u tim predelima biti i najhladnije, uz jak mraz u Bačkoj.

" U ostalim predelima oblačnije, na jugu i toplije jutro. Tokom dana na severu i istoku Srbije biće sunčano i dalje veoma hladno, a u ostalim predelima promenljivo oblačno. Minimalna jutarnja temperataura biće od -7°C na severozapadu do -1°C na jugu Srbije, u Metohiji do 1°C, a u Beogradu do -4°C. Maksimalna temperatura biće od 1°C na severu do 4°C na jugu Srbije, u Beogradu do 2°C. U toku noći na jugu Srbije naoblačenje sa padavinama. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Umeren mraz i u sredu ujutro. Tokom dana i dalje hladno, ali malo toplije u odnosu na početak sedmice. Jače naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom ujutro i pre podne uz južnih, proširiće se na centralne i istočne predele Srbije i tokom dana u ovim predelima padaće kiša, a sneg u brdsko-planinskim predelima i na istoku Srbije. Na severu Srbije i u Beogradu biće suvo. Maksimalna temperatura biće od 2 do 6°C, u Beogradu do 4°C, a u Negotinskoj Krajini do 1°C. Jugoistočni vetar biće u pojačanju. U četvrtak suvo i toplije sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura biće od 5°C na severu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini do 12°C u zapadnim i jugoistočnim predelima, u Beogradu do 8 stepeni, navodi Đurić.

U petak se očekuje snažan uticaj ciklonske aktivnosti sa zapadanog i centralnog Mediterana, a iznad Jadrana će se nalaziti sekundarni ciklon.

"Kako će se Srbija nalaziti u prednjem delu ovih ciklona, sa juga se preko Mediterana preko našeg područja očekuje transport veoma tople, ali i vlažne vazdušne mase. U petak će u Srbiji biti umereno do pretežno oblačno sa kišom, a više padavina očekuje se na severu Srbije i u tim predelima biće i pljuskova sa grmljavinom. Na jugu i jugoistoku Srbije biće suvo. U košavskom području i na planinama duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima preko 80 kilometara na sat. Maksimalna temperatura biće od 12°C na sevreru Vojvodine do 18°C u zapadnim, centralnim i jugoistočnim predelima, u Beogradu do 16°C, a u Negotinskoj Krajini do 5 stpeni", kaže naš sagovornik.

U noći između petka i subote do severa Srbije očekuje se prodor hladnog fronta, a centar ciklona sa Jadrana premestiće se preko našeg područja dalje na severoistok ka Karpatima, pa će doći do zahlađenja, a ovaj hladni front tokom subote premeštaće se od severa ka jugu Srbije.

"U subotu oblačno i osetno hladnije sa kišom, na planinama sa snegom, a u noći ka nedelju kiša će ponegde i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg. Počeće da duva pojačan severozapadni vetar, a sa severa se uz hladni front i u zadnjem delu ciklona očekuje prodor osetno hladnije vazdušne mase. Maksimalna temperatura biće od 6°C na severu Srbije do 14°C na jugu, u Beogradu do 10°C. Krajem dana temperatura u osetnijem padu. U nedelju će nakon oblačnog jutra sa kišom, susnežicom i snegom, tokom dana sledi prestanak padavina. Biće hladno, u skladu sa kalendarom. Maksimalna temperatura biće od 2 do 8°C, u Beogradu do 4°C ", navodi Đurić.

Prema trenutnim prognozama za Svetog Nikolu suvo, ujutro uz mraz, a tokom dana uz prohladno vreme.

"Od 20. decembra očekuje se uticaj anticklona, uz visok vazdušni pritisak, pa će vreme biti suvo, stabilno i toplije, uz porast temperatura i takvo vreme obeležiće kalendarki početak zime, uz maksimalne temperature oko 10°C. Iako je Srbiju zahvatilo prvo zimsko zahlađenje, iako se novo očekuje tokom sledećeg vikenda, i dalje će se čekati na ono pravo zimsko zahlađenje sa obilnim snegom. Beograd i veći deo Srbije takvu vremensku situaciju doživeo je na današnji dan pre godinu dana. Dakle, pravog snega i zime nema na vidiku minumin do pred pred kraj decembra, iako će biti manjih, ali prolaznih zahlađenja, kada bi kiša prelazila u susnežicu i sneg, ali bez značajni sneg, ali bez značajnijeg formiranja pokrivača, kaže Đurić i sumira:

"S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za sredinu decembra od 4 do 8°C, vidimo da će ona ovih dana biti ispod proseka, u četvrtak imaće povratak na prosečne vrednosti. U petak ponovo natprosečno toplo, čak i za 10 stepeni, a novo zahlađenje koje se očekuje sledećeg vikenda vratiće maksimalne temperature na prosečne vrednosti za ovo doba godine.

Autor: