NOVA PRAVILA ZA LEČENJE KORONE: Više se ne odlazi u kovid ambulantu - evo kome sada pacijenti treba da se obrate ako imaju simptome

Na području Beograda su ostale samo dve dežurne kovid ambulante - u Zemunu i na Paliluli, a sa simptomima sličnim gripu pacijenti se u svim domovima zdravlja upućuju u ambulante za respiratorne infekcije.

Direktor Doma zdravlja Savski venac Zoran Bekić je istakao da je došlo do poboljšanja epidemiološke situacije u Srbiji.

- U oktobru prošle godine smo imali po 7.000 zaraženih u Srbiji. U januaru 18.000 d0 20.000, a tokom leta smo imali još jedan talas sa pikom do 7.000. Sada u proseku imamo do 700 inficiranih pacijenata. Kako je došlo do drastičnog pada broja zaraženih i kako je u populaciji soj koji nije toliko težak kao onaj koji je prošle godine nametnula se potreba da se nešto promeni i otvorene su respiratorne ambulante - istakao je Bekić.

Kako je dodao, cilj je racionalizacija kadra i kapaciteta uz očuvanje zdravlja pacijenata.

- Ako bi došlo do pogoršanja situacije, sigurno će se ponovo otvoriti kovid ambulante - dodao je Bekić.

Govoreći o proceduri, objasnio je da se pacijentima koji dođu u respiratornu ambulantu prvo radi brzi test, pa sledi pregled doktora, a po potrebi se rade i ostale analize, zatim se ordinira terapija i otvara se bolovanje.

- Pacijenti koji su kovid pozitivni idu kući na sedam dana, i na kontrolu odlaze kod izabranog lekara. Ako kod pacijenata dođe do pogoršanja u toku bolesti oni pomoć mogu potražiti u kovid ambulantama - rekao je Bekić.

